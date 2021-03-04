男友接吻時狂回「哥哥」訊息！過來人猛搖頭：明顯是備胎

現代人手機不離身，人與人之間，多半使用通訊軟體來進行交流。不過當男女朋友在交往期間，甚至是約會、肢體接觸的時候，對方卻突然掏出手機回覆訊息恐怕任誰都會瞬間覺得氣氛相當尷尬吧！日前就有名女網友發文哭訴，她提到最近和剛交往沒多久的男友接吻時，對方卻秒回哥哥訊息，當下無奈卻也無話可說，文章曝光後網友們也紛紛質疑事情不對勁。

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這名女網友在社群論壇

《Dcard》

上發文表示，自己和男友才交往不久，平常出門逛街遊玩就會發現男友和哥哥時常傳訊息互動，「平常我都覺得沒關係，家人感情好我也覺得很好」。不過這樣的行為卻發生在某次兩人在月色下接吻的時候，手機突然跳出訊息通知聲，男友竟隨即表示應該是哥哥傳訊來，轉身花了好一陣子時間回覆。

當下冷場的原PO相當無奈，「我真的瞬間傻眼，甚至突然有點想哭、覺得自己很像智障」，接著她更表示自己其實心中一直存有疑惑，「老實說，我也不確定那是不是真的他哥，但瞄到他們的對話是都蠻正常的，就是一堆貼圖跟閒聊之類，我也不知道要說什麼才好」。

▲男友的反應讓她相當心寒。（圖／翻攝自《Dcard》）

文章曝光後不少網友也對原PO男友的行為相當不諒解，「不要懷疑你的第六感，可能真的不是他哥」、「妹子的暱稱為哥嗎」、「明顯你是備胎」、「是我男友我一定嗆他」、「有些男人就是沒神經，你不講出來，你氣到腸子打結他都還在回訊息」。

但也有網友替男方護航，「搞不好他覺得很尷尬而已吧」、「可是我以前也會這樣欸，就是反射動作去回而已，後來男朋友跟我說之後我就改掉了，你要不要先試著談一下？」、「為什麼不直接跟他說？他這麼愛傳訊息你就傳訊息跟他說啊！」。（編輯：楊智傑）