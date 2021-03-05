自爆藍不敢逆時中 連勝文：憂讒畏譏、不如加入民進黨
記者余祥／台北報導
2021-03-05 12:54:29｜2021-03-05 12:59:39
國民黨智庫副董事長連勝文今（5）日在臉書自爆，有一次他在黨內相關會議提出國民黨應全力去監督疫苗相關議題時，卻有黨內同志說「不要逆時鐘」（逆陳時中），若作為在野黨還要憂讒畏譏，怕被媒體罵、怕被名嘴修理，或是怕被網軍霸凌，「那乾脆直接加入民進黨不就得了？」
連勝文表示，台灣現在就是無法在中短期之內，取得大量有效、同時獲得世界各國承認其效力的外國疫苗。看起來勢在必行的疫苗護照，將是國際民航組織及許多世界主要國家是否開放邊境的重要根據，而台灣在這方面，完全沒有對策，因為我們根本無法判斷別的國家的疫苗是否有效，也不知道別的國家會否接受台灣本土疫苗的效力。連勝文說，作為在野黨，看到執政黨錯誤的政策，本來就應該監督，或提出其他可行的方案，台灣無法取得足夠的有效疫苗，這是一個嚴重的問題，每一個台灣人都會受到影響，這是我們應該嚴肅面對的挑戰。他說，有一點讓他快昏倒的，就是去年暑假當他第一次在黨內相關會議提出，能否取得疫苗，將會影響台灣邊境解封時程，並衝擊經濟，所以國民黨應全力去監督相關議題時，卻有黨內同志說「我們不要逆時鐘！」作為在野黨，如果不就政府錯誤的政策，提出批判，那我們也真的太對不起支持國民黨的民眾了。連勝文指出，執政黨透過其所豢養的媒體、鷹犬與網軍，的確成功帶風向，也美化民進黨的種種失策，但國民黨的任務就是應據理力爭，大聲的告訴民眾，發生什麼事。若作為在野黨還要憂讒畏譏，怕被媒體罵、怕被名嘴修理，或是怕被網軍霸凌，乾脆直接加入民進黨。