求職履歷「顯示已讀」代表沒希望？HR曝真實情況：很基本
編輯中心/綜合報導
2021-03-05 13:05:04｜2021-03-05 13:15:37
不少人在公司苦撐一年後，都會領完年終以及放完年假才提出離職，因此就有所謂的「年後轉職潮」出現，而在這時候通常都有大量的職位釋出，也有不少人在尋覓工作。因此近日就有網友在網路上表示疑惑「求職履歷『顯示已讀』是不是代表沒希望？」沒想到就有HR揭露了真實的情況，直言「真的很基本」，引起熱議。
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「應徵紀錄，企業 『已讀」是真的嗎...？」的文章表示，「好奇為什麼晚上八、九點投遞履歷，還是蠻多家很快不到5至10分鐘，就被企業『已讀取』！」這也讓原PO表示疑惑「人資HR是都不用下班加班一直看履歷嗎...？這麼晚看會不會隔天就忘記通知了呀？還是其實這個『已讀』有時可能是自動的，不是真的履歷已經被看過了？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至更有HR揭露了公司的真實情況，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「有人應徵就會有email通知，可能是email是個人信箱，雇主剛好看到就點開了，我有遇過半夜2點多已讀履歷的，要上班的人怎麼這麼晚睡」、「有的公司信箱是可以設自動已讀的…」、「我們公司的是每個人有一個信箱帳號，要徵人時都是用自己的帳號登入後發信件，所以有回信的都會連到自己個人信箱，跟Gmail一樣就會跳出來」、「之前當過大公司的人資，我的工作就是整天看履歷看哪個合適發來面試，所以只要是上班時間基本上都會馬上讀取」、「其實有時後我們會習慣性打開人力銀行看看別人投的履歷，然後順便投投徵才消息，就像是逛蝦皮一樣平常」。而有做過HR的網友表示「我手機用人力銀行的企業版，沒事就會滑開看一下誰投遞履歷，覺得不錯的就會先儲存再做個整理一起約面試，有讀過的履歷也會顯示已讀，避免重複讀到」，他更指出「不要一直投同一份履歷，因為某些人力銀行會顯示這個人分別在哪些日期的哪些時間投了這個職缺，有人就每隔兩三天一直投同樣職缺，老實說印象分數會不好，至於沒有已讀的，是因為履歷的介面會顯示大部分的重點，像是學歷工作經歷等，有些看到學歷不符合或是工作經歷不符合基本上我就不會點開了」。（編輯：王柏文）