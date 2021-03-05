特企／新團隊、新氣象「大華建設」揮軍青埔　隆重開工

創立近六十年的北市品牌建商「大華建設」累積一甲子建築豐厚實力，新團隊新氣象展現活力創新，洞察跨世代購屋者對美好家園的想望，掌握城市發展脈動，2021年揮軍南進桃園，尋求企業成長的新契機。

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最年輕的直轄市「桃園」擁有全台最強人口紅利、吸引就業人口進駐，工業指標為全台三冠王，台灣500大企業超過200家座落在桃園，擁有國際快捷交通網絡包括國際機場、高鐵、機捷、捷運綠線施工中、桃園鐵路地下化等，加上航空城、亞洲矽谷等景重大建設快、多、新，年輕人口結構與豐沛的就業機會加持下，成為六都最宜居城市。

大華建設南進最年輕的直轄市桃園，首重「青埔」高鐵大未來，該區已成為桃園房市的發展領頭羊，擁有最多國家級建設，如全新開幕IKEA、新光影城、橫濱八景島水族館Xpark、和逸飯店等，狂吸全台關注度。加上未來冠德環球購物中心、市立美術館、流行音樂劇場、國泰人壽開發案、國際會議中心與矽谷創新研發中心等建設持續發酵，勢必成為最具爆發力的國門特區。

大華淬鍊一甲子展現建築新氣象，開創「自然系建築 」呼應時代主流，讓住宅回歸大自然三元素陽光、空氣、水，如客廳直接採光，衛浴全面開窗，講究合宜的空間尺度、實用的格局規劃、貼心的收納建材等，打造健康舒適的家居生活，全方位滿足新世代理想家園的期待。

大華進軍青埔取得精華土地共二期，鄰近華泰名品城、桃園國際棒球場、IKEA、桃園市立美術館，雙語青埔國中學區，未來發展可期，第一期488、489地號初試啼聲，基地位於中壢區公園路二段永泰路口，面積約581.59坪規劃戶數81戶當代精品宅，單純一層三戶、室內空間大面採光通風、衛浴全開窗。第二期226地號等五筆土地，270度景觀住宅，面積約1653.63坪，戶數216戶。

第一期土地於民國110年三月四日上午11點15分吉時舉辦動土開工大典。各界嘉賓雲集見證大華永續深耕青埔的企業決心，貫徹六十年如一日「萬家燈火，人人有房」建築使命與夢想。