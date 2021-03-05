身高180男生在情場超吃香？女孩們一面倒揭1差異：太痛苦

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「180以上的男生到底有什麼特別」的文章表示，「常常看到女生開男友條件，都有一個身高180以上」，這讓原PO非常疑惑「身高沒有180的我想請問，女生有一個180以上的男友是能讓運氣變好嗎？」此篇文章一出，立刻引起大量網友們熱烈討論，女孩們紛紛點出一關鍵，留言區蓋起高樓。女網友們紛紛認為「需要看自身的身高」，一面倒的直言「如果女生很高，就會特別要求，身高相差太多，接吻時會超級痛苦」，「都不是，單純因為自己不矮（170），不希望跟男友站一起時被說大隻才開這種條件」、「想讓自己顯得嬌小或是這樣比較有安全感」、「對我這個153的小矮人來說，180以上真的很不搭啊...曾經跟一個185的男生出去，整個像是爸爸帶小孩耶，完全不行」、「我159，想要男友170左右就好，不會太高，走路時剛好頭可以放在肩膀的位置，太高脖子會酸，接個吻很辛苦」、「我163／男友182，每次下雨他撐傘，我整個被雨噴到（下斜的），我撐傘，他就要蹲著走」、「我158，之前一任185而且身材魁梧，之後就超級不喜歡身高差太多。我說話聲音比較小，環境吵雜一點，他就總是聽不到我說話，也很難讓他注意到我的表情，在我不開心或吵架要哭時缺點特別明顯，不然就一直抬頭看他，出個門都覺得很累」。（編輯：王柏文）