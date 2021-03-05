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身高180男生在情場超吃香？女孩們一面倒揭1差異：太痛苦

編輯中心/綜合報導

2021-03-05 16:20:56｜2021-03-05 16:22:06

▲原PO提到，前男友顛覆她對於情侶的AA制觀念。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲身高180男生在情場超吃香？女孩們一面倒揭1差異。（示意圖／翻攝自Pixabay）
「男生身高」一直是在曖昧中，女孩們會特別關注的一個點，因此近日就有網友在網路上表示疑惑「是不是身高180男生在情場上超吃香？」沒想到女孩們的答案卻意外一面倒的揭露了一點差異，直言「太痛苦了」，引起熱議。
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▲女網友們紛紛認為「需要看自身的身高」，一面倒的直言「如果女生很高，就會特別要求，身高相差太多，接吻時會超級痛苦」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲女網友們紛紛認為「需要看自身的身高」，一面倒的直言「如果女生很高，就會特別要求，身高相差太多，接吻時會超級痛苦」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「180以上的男生到底有什麼特別」的文章表示，「常常看到女生開男友條件，都有一個身高180以上」，這讓原PO非常疑惑「身高沒有180的我想請問，女生有一個180以上的男友是能讓運氣變好嗎？」此篇文章一出，立刻引起大量網友們熱烈討論，女孩們紛紛點出一關鍵，留言區蓋起高樓。
女網友們紛紛認為「需要看自身的身高」，一面倒的直言「如果女生很高，就會特別要求，身高相差太多，接吻時會超級痛苦」，「都不是，單純因為自己不矮（170），不希望跟男友站一起時被說大隻才開這種條件」、「想讓自己顯得嬌小或是這樣比較有安全感」、「對我這個153的小矮人來說，180以上真的很不搭啊...曾經跟一個185的男生出去，整個像是爸爸帶小孩耶，完全不行」、「我159，想要男友170左右就好，不會太高，走路時剛好頭可以放在肩膀的位置，太高脖子會酸，接個吻很辛苦」、「我163／男友182，每次下雨他撐傘，我整個被雨噴到（下斜的），我撐傘，他就要蹲著走」、「我158，之前一任185而且身材魁梧，之後就超級不喜歡身高差太多。我說話聲音比較小，環境吵雜一點，他就總是聽不到我說話，也很難讓他注意到我的表情，在我不開心或吵架要哭時缺點特別明顯，不然就一直抬頭看他，出個門都覺得很累」。（編輯：王柏文）
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