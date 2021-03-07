兔猻「猛盯肉肉」同步左右扭身體　網笑：賣藝求罐罐？

要多少肉肉都給你！去動物園時，常常看到的畫面都是動物們在睡覺，或是藏在某個神祕的洞中不露面，讓人感到有一點點小惋惜！而熱愛去動物園拍照的推主Twitter＠shirokumaroko就非常幸運，遇到了兔猻吃飯飯的時間，平常慵懶平淡的牠們瞬間活潑扭動，跳起了求肉肉之舞，看起來超級可愛！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲兔猻：是肉肉！！！！（眼睛盯超緊）（圖／Twitter＠shirokumaroko）×▲兔猻：是肉肉！！！！（眼睛盯超緊）（圖／Twitter＠shirokumaroko）▲兔猻：給我給我！！（圖／Twitter＠shirokumaroko）×▲兔猻：給我給我！！（圖／Twitter＠shirokumaroko）▲兔猻：快～給～我～嘛～（擺手賣萌）（圖／Twitter＠shirokumaroko）×▲兔猻：快～給～我～嘛～（擺手賣萌）（圖／Twitter＠shirokumaroko）看來不管是任何一種動物，吃飯時間都是牠們最活潑快樂的時候了！如此可愛的「求肉之舞」上傳至網路平台後，網友們也紛紛回覆：「推主太幸運了！！」、「臉很嚴肅，動作卻很可愛捏！」、「賣藝求罐罐？」、「以後要做動物餵食時間攻略！挑那時間去」、「太珍貴了這畫面」。（編輯：李惠婷） 擼貓後竟把毛搓成「致命指虎」 網爆笑：真是太危險了！熟睡貓被吵醒竟「一動作回覆」 網：突襲女星素顏節目？天冷聰明貓皇免治馬桶上「取暖」 網一看笑噴：很懂用！