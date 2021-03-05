女大生手滑下單股票！一回神「超慌狂籌錢」 結局秒逆轉
編輯中心/綜合報導
2021-03-05 18:46:17
擁有一定的資金後，不少民眾都會透過投資股票、基金等方式，來完成理財規劃的目標。不過，就有一名女大生指出，自己上課時因恍神意外下單一張股票，等到回過神已經成交，讓她嚇壞找尋朋友求助。然而結局一曝光，就引來網友驚嘆直呼「懂玩哦！」
原PO於《Dcard》上發文，表示自己上課時因恍神手滑下單一張股票，等到她回神過來，竟發現已經成交了，讓她當場嚇壞直呼「我兩天後根本沒有4萬多塊付交割款啊，打給營業員他說開戶未滿3個月不能開啟當沖資格，整個人腿都要軟了」。她解釋害怕家人知曉此事後會被臭罵一頓，因此趕緊找尋朋友求助借錢。然而，解決問題後，原PO隔天一早起床就將股票賣出，隨後也貼出照片證明，只見畫面中顯示總報酬率有8.24%，這樣的結局也讓她笑喊「投機啊投機......」。貼文一曝光，就引來許多網友驚嘆留言，「懂玩哦！賺蠻多的，該請人家吃飯了吧」、「上課不專心，不小心賺幾千塊XD」、「給力哦！話說這麼強運，下次有靈感我們可以討論一下」、「厲害，隊友很給力」、「不請借你錢的吃飯，這樣母湯」、「要好好珍惜你的那些朋友喔，要知道願意借錢給朋友的要有相當的交情跟信賴」。但也有人抱持不同看法，「新手運而已，我剛玩的時候也賺好幾萬，現在差不多都賠回去了」、「這麼年輕就調頭寸，未來一定路邊撿垃圾」、「4萬都要用借的？？」、「四萬要跟朋友借的話..我建議還是好好存夠本再說」。最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：陳雅雲）