國中男與50女性交？桃教育局回應了
記者李春台/桃園報導
2021-03-05 19:06:19
近日網路各大社團瘋傳一位母親上網求救的貼文，文中表示自己15歲的兒子與國中各年級女學生發生關係，人數至少已達50人並有3人確定懷孕。她希望有相關經驗的律師能夠協助她，不求無罪但求減刑。對這則貼文，桃園市教育局也進行了解，並在今（5）日發出新聞稿表示，查證校安通報紀錄及本府社會局家防中心，並無網路所指陳之事件，但為求慎重，會彙整網路相關資訊請警政單位協助調查。
這則貼文開門見山就表明要找桃園律師幫忙，原因是自己15歲的兒子兩個月內與國中各年級女生性交，人數達50人（已確認），有可能更多，小孩都記不得了。這位求助的媽媽還表示，其中已有3人確認懷孕，並強調「皆無強迫行為，都為雙方自願（目前詢問眾多當事人皆為自願）。文末表示，「不求無罪但求減刑，希望有眾多經驗的律師能協助。」桃園市教育局針對這則貼文今（5）日發出聲明表示，網路近日流傳「桃園15歲的小孩和國中多位女同學發生性行為」的訊息，教育局表示經查證校安通報紀錄及本府社會局家防中心，並沒有網路所指陳之事件。雖然沒有接到報案和通報，教育局表示仍將針對學校教師、行政人員或輔導人員辦理校園性侵害性騷擾或性霸凌相關培訓課程，以提升學校教職員工性平知能。另外為求慎重，教育局也將彙整網路相關資訊請警政單位協助調查。
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