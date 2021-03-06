黃偉哲赴關廟視察鳳梨田 強調南部縣市互助是應該
新頭殼newtalk
2021-03-06 15:47:31
中國自3月1日起暫停進口台灣鳳梨，台南市長黃偉哲為了解台南鳳梨生產狀況，今（5）日與市議員郭鴻儀至關廟區鳳梨田園視察，並與鳳梨農交流，傾聽農民心聲。黄偉哲強調，政府會全力協助農民，確保農民生活和權益。
黃偉哲表示，市府於2月19日即啟動鳳梨產銷因應小組，每周召開產銷調節會議，針對中國暫停進口台灣鳯梨，南市府採取多項因應措施與輔導措施，包含啟動鳳梨收購加工計畫、加強內銷（產地、消費地行銷活動）、加強網路宣傳及線上訂購宅配服務、媒合百大企業團購、爭取中國以外的外銷市場運費補助等。黃偉哲對鳳梨生產情況相當重視，今日親自到關廟鳳梨產區了解生長情形，傾聽在地農民的意見及需求。他說台南市鳳梨即將進入盛產期，品嘗鳳梨正是時候，也因為對台南鳳梨品質有信心，他並不擔心會被屏東、高雄搶得銷售先機，期盼全民享當季、食在地，用行動支持台南生產的鳳梨。對於各縣市爭相促銷鳳梨情形，他強調，天助自助，大家是互相幫忙，既然現在能夠幫忙屏東、高雄、嘉義，將來有自信人家也會幫忙台南，如果自顧自的，各人自掃門前雪，這樣別人也不會幫忙。黃偉哲指出，現在本就是屏東跟高雄，尤其屏東慢慢進入出口和盛產期，台南都還沒有，而台南本來就有銷售通路存在，何不幫忙屏東，先幫忙加速銷售。只要品質好，不用怕消費者不青睞，到時候輪到台南進入盛產季，屏東已經賣完了，他們就有能力幫忙。這是落實南部區域治理，而且共同互相幫忙，高雄先前也幫忙，提供水給台南，縣市互助是應該的。台南市農業局長謝耀清表示，台南市鳳梨種植面積約1,761 公頃，約占全台15%，主要產區關廟區555公頃、歸仁區254公頃、山上區199公頃、新化區174 公頃、龍崎區145 公頃，產量約6萬9,688公噸，年產值14.2 億元。鳳梨栽培品種以台農17號（金鑽）為大宗，農民為提升果實品質及避免供過於求，並因應消費市場需求與配合鮮果外銷，多實施產期調節，盛產期為4月至5月。新聞來源為Newtalk 新頭殼