一國人赴越南確診 指揮中心：出境前檢測陰性
記者許家禎/台北報導
2021-03-06 15:14:21
針對越南衛生部公布有一台灣出境到越南的國人確診，為此指揮中心今（6）日表示，初步了解他出境前檢測為陰性，到了越南檢驗也是陰性，但檢疫期滿再測則為陽性，目前將持續進行在台灣其密切接觸者的疫調。而先前有4例自台灣出境到越南檢驗陽性，追蹤在台接觸者則都為陰性。
陳時中指出，該國人2月17日出境前在台中榮總檢測為陰性，2月20日到達越南檢測同樣為陰性，之後檢疫期滿再測則為陽性。該國人入住旅社做居家隔離，一人一間，期間未跟其他人有所接觸，3月4日仍在旅社隔離未到醫院，指揮中心相關疫調會同步展開。另外，針對之前有4例越籍自台灣出境到越南檢驗陽性，發言人莊人祥表示，前面兩例經專家一一審視，最後認為是在集中檢疫所被感染的機會比較大。至於第三例，越籍30歲女，到了當地採檢是陰陰陽陽的狀況，追蹤監測在台接觸的9人之PCR跟血清抗體都是陰性。而第四例30歲越南籍女性，離境後無症況，當地第一次採檢陰性、第二次陽性，在台1接觸者檢驗為陰性。
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