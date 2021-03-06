搭高鐵喊「餐車傳病毒」！真實情況還原　乘客氣炸：下車

台灣大眾運輸交通工具相當多元，不過來來往往的乘客中，總是會有些人做出脫序行為，讓其他乘客相當頭痛。今（6）日就有網友搭乘高鐵時發現，同車廂的旅客因為在高鐵餐車享用信用卡購物遭拒，竟不滿地譴責女服務員「這樣推餐車跑，會造成疾病傳染」，接續的舉動更讓網友相當傻眼，貼文引發眾人熱議。

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這名旅客在臉書社團《爆怨公社》指出，同車廂內這名男乘客當時想利用信用卡消費，女服務員以「只能用現金購買」理由婉拒了他，沒想到男子卻開始抱怨為何不能使用信用卡，接著更質疑高鐵內「這樣推餐車跑會造成疾病傳染」，只見女服務員仍敬業的向該名男乘客耐心解釋，建議他可以向公司反應。

▲搭乘高鐵等大眾交通運輸工具，偶爾會遇到其他乘客的脫序行為（示意圖／台灣高鐵公司提供）

不僅如此，原PO還提到該名乘客的脫序行為，就在女服務員離開後，男子逕自拿起台鐵便當低頭猛嗑，就連進食的聲音都相當驚人，讓原PO也不禁暗自吐槽「你怕別人傳染，我才怕你傳染咧！」。此外，他也提到稍早該名乘客連講電話也一樣，旁若無人的大聲講話，完全不在乎旁人感受，「一直嘖嘖嘖，連高鐵加速那麼大聲，都還可以聽到他吃飯的聲音」、「我真覺得TMD的怪人」。

誇張行徑曝光後，許多網友也連聲撻伐「吃飯嘖嘖嘖發出聲音的人真的很讓人討厭」、「愛吃又愛嫌」、「過年也遇到一堆」、「沒收信用卡可以用行動支付阿」、「可以跟公司建議，拒絕他上車？」。

事實上，台灣高鐵自本月2日宣布開放飲食，恢復列車推車販售、自動販賣機服務及商務車廂熱飲與書報雜誌供應，也恢復列車上之高鐵便當、推車飲料、食品及車上自動販賣機等各項販售服務；商務車廂恢復熱飲與書報雜誌供應。另外，台灣高鐵也提醒旅客，非飲食期間仍需全程配戴口罩。（編輯：楊智傑）