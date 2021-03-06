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38婦女節女「聲」勇敢說！NOWnews聯手SoundOn開房聊

編輯林莞茜／綜合報導

2021-03-06 20:57:52｜2021-03-06 20:58:25

女權面面覷
▲為慶祝國際婦女節，《NOWnews今日新聞》與SoundOn聯手出品「女權面面覷」串門子活動，邀請女孩們一同說說心裡話。（圖／NOWnews）
每年的3月8日被定義為國際婦女節，是為慶祝婦女在政治經濟與社會等領域做出重要貢獻而被紀念，如今女權的概念也逐漸萌芽，但真的有落實平權的思想了嗎？《NOWnews今日新聞》與SoundOn自今（6）日起至8日，推出「女權面面觀」串門子活動，開房間要與所有人大聊各種女權大小事，直播結束後還能在「今日政經聽」原汁原味來回味。
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SoundOn每月嚴選熱門議題，並串聯多位知名創作者一同開房間。這次為響應「國際婦女節」盛事，SoundOn針對攸關女權等相關議題開房聊天，不只讓身為婦女能感同身受，女孩、男孩們又或是爸爸們，都能貼近最真實的聲音。
而今日即將登場的房間將在晚間10時30分露出，以「女生30歲一定要結婚嗎？」以及「性別微歧視」主題開始。未來幾天還有重量級來賓，包括彩虹平權大平台執行長呂欣潔、PTT女神qn、輔大家醫科醫師許書華，打開房門來女權面面覷。
▲為慶祝國際婦女節，3月6日至3月8日有各種主題房，從情慾、職場聊到各種社會角色。（圖／SoundOn
▲為慶祝國際婦女節，3月6日至3月8日有各種主題房，從情慾、職場聊到各種社會角色。（圖／SoundOn 聲浪）
錯過線上直播開房間也沒關係，《NOWnews今日新聞》將會在直播Live結束後，把所有內容原汁原味地搬到Podcast節目「今日政經聽」裡頭，一起迎接38婦女節，讓「女聲勇敢說」。
▲女權面面覷活動今（6）日晚間10點30分起跑。（圖／NOWnews）
▲女權面面覷活動今（6）日晚間10點30分起跑。（圖／NOWnews）
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