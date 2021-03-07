快去加油！中油宣布：明起汽、柴油價格各調漲0.1元
記者劉雅文/台北報導
2021-03-07 12:06:54｜2021-03-07 12:07:04
民眾把握週末假期出遊，可得留意油價了，根據台灣中油公司最新公布，油價將從明（8）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升25.7元、95無鉛汽油每公升27.2元、98無鉛汽油每公升29.2元、超級柴油每公升23.0元。
台灣中油表示，本週受市場原預估石油輸出國家組織及夥伴國(OPEC+)將於4月增產，但3月4日OPEC+卻決議4月不增產影響，導致國際油價微幅上揚。本週均價為每桶64.14美元，較前週64.13美元上漲0.01美元，加上新台幣兌美元匯率升值0.021元，國內油價依公式計算跌幅為0.05%。按浮動油價調整原則，加計之前因抵亞鄰因素未調足吸收金額後，汽、柴油每公升原應各調漲1.4元及1.9元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.1元。台灣中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，沒有「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，中油也呼籲消費者珍惜資源、節約用油。