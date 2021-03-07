蘋果去年貢獻台積電3367億元業績 營收比重攀至25%
（中央社記者蔡芃敏台北7日電）台積電財報揭露，最大客戶去年貢獻新台幣3367.75億元營收，增加近900億元，增幅36.22%，占總營收比重攀高至25%。法人推估，蘋果（Apple）應是台積電最大客戶。
受惠智慧手機、高效能運算、物聯網與消費性電子平台業務成長，台積電去年總營收攀高至1.339兆元，年增25.17%，刷新歷史新高紀錄。根據統計，美國去年仍為台積電最大市場，營收達8179.1億元，年增28.86%，所占比重達61.07%。中國市場營收2337.83億元，年增12.34%，占總營收比重約17.45%，為台積電第2大市場。台積電去年台灣市場營收突破1000億元大關，達1290.82億元，年增53.2%，為業績成長最大的市場，占總營收比重約9.63%，為台積電第3大市場。據台積電財報資料顯示，甲客戶仍為台積電最大客戶，去年貢獻3367.75億元營收，較2019年增加895.62億元，增幅約36.22%，占總營收比重自2019年的23%，攀高至25%。法人推估，蘋果應是台積電最大客戶，並是台積電去年營運成長主要動力。乙客戶為台積電第2大客戶，去年貢獻1673.9億元營收，較2019年增加9.49%，占總營收比重自2019年的14%、降至12%。法人推估，華為應是台積電第2大客戶。法人指出，隨著美國出口規定改變，台積電去年5月15日後便不再新接華為訂單，9月14日後不再出貨華為，影響台積電去年來自華為營收成長小於公司平均水準，連帶影響中國市場營收成長力道。法人表示，蘋果不斷擴大自主設計晶片，且採用台積電先進製程技術生產，對台積電營收貢獻可望持續增加，將穩居台積電最大客戶，並是台積電未來營運成長主要動能。（編輯：黃國倫）1100307