與陳吉仲會談破局　潘忠政：不排除另覓時間辦理

（中央社記者張雄風台北7日電）珍愛藻礁公投領銜人潘忠政今天說，預估這兩天連署數破60萬份，工作量龐大才婉拒與農委會主委陳吉仲溝通會議，不排除未來再找合適時間辦理，並建議政府可自行舉辦三接聽證會。
關於媒體報導環團與陳吉仲見面溝通一事，珍愛藻礁公投工作小組、荒野保護協會、台灣蠻野心足生態協會今天發表聯合聲明，因為會議選定時間太過急迫，無法在足夠時間內邀約相關人員、團體參與討論，擬將此次會議暫緩，再找合適時間辦理。聲明指出，只要是對於守護藻礁有益的事，環團就會持續努力與溝通，不會放棄；藻礁公投案，環團會更積極合作，也會做更好的分工。守護環境的初心，不會改變。潘忠政告訴中央社記者，目前預估這兩天總連署數就會突破60萬份，且持續增加中，志工每天工作量很大，因此在送件給中選會之前，的確很難抽出時間。潘忠政表示，接下來會再與團隊討論與政府溝通一事。但他也強調，其實不一定要環團同意溝通後才能有動作，現在政府也能主動先舉辦聽證會，用正式的程序讓更多關心這個議題的民眾能檢視各種證據。他舉例，如同開發案會需要有土地徵收的聽證會，讓人民知道自己的權利，這不需要環團同意才能舉辦，在中油第三天然氣接收站的開發上，「政府可以更主動溝通」。原參與珍愛藻礁公投小組的台灣公民參與協會理事長何宗勳今天接受媒體聯訪時表示，內部聲音多，對於溝通破局感到遺憾。他下午在臉書上發文強調，沒有內鬥沒有分裂，與潘忠政還是好朋友，從昨天到今天，私下還是互相打氣加油。潘忠政坦承，由於聲勢愈來愈大，開始連署後一直有新團體加入，目前「珍愛藻礁公投決策委員會」仍在整合中，未來會避免聯繫不足造成誤會。潘忠政說明，之前一直仰賴何宗勳與政府之間的聯繫，何宗勳有豐富的黨政經驗、公民運動的想法，雖然何宗勳已經聲明退出工作小組，但自己與何宗勳的關係仍然維持良好。至於是否擔心此次風波造成退連署的情況增加，潘忠政指出，前次傳出退連署是由於政府部門連署以圖文方式宣傳，造成網路上攻擊聲浪大，但實際統計退連署的份數僅百來份；這兩天與陳吉仲溝通破局的事件發生後，目前尚未聽到志工回報有退連署的情況出現。（編輯：管中維）1100307