脫離安卓！他換iPhone「講不出優勢」 達人指一點：很強
編輯中心/綜合報導
2021-03-07 20:36:26
現代科技不斷發展，人手一機的情況早已見怪不怪，而近年來智慧型手機市場競爭激烈，不少大牌都紛紛推出最新款手機，吸引消費者注意。然而，就有網友指出，自家哥哥近期脫離安卓，轉而使用iPhone 11，但一比較卻講不出iPhone更好的優點，讓他疑惑發問「哀鳳到底哪些功能屌打安卓？？」對此，就引來許多行家分享答案。
原PO於PTT八卦板上發文，表示自家哥哥本來是拿的手機是安卓系統，後來因為下雨淋到水導致損壞，近期才改拿iPhone 11。不過他就無奈發問，「用到現在好像唯一就是比Android流暢，然後還有什麼功能是完全壓制Android的，我好像也說不出來餒！硬要說好像就是多了一個Siri可以跟我聊天..」。貼文一曝光，就引來許多網友討論，「你用蘋果全套就知道iphone強在哪裡了」、「信仰啊，嘴巴說順到一支可用4.5年，結果30個月合約一到還不是乖乖換機」、「價格完全壓制」、「說實話，airdrop」、「備份」。但其中就有行家認為，「iPhone使用上流暢度較順」是最大優勢，直言「同一個app在ios明顯順很多」、「遊戲流暢度吧，畢竟處理器單核強很多，這是先天優勢」、「認真回，蘋果的功能很多，但一般人通常用不到，而你說的流暢度，不管玩遊戲還是其他用途我覺得都很讚」、「社交app還有遊戲大部分都順暢許多 但如果都不用的話...」。不過，亦有不少安卓使用者平反，「安卓現在一堆120hz螢幕了，流暢度不輸iphone」、「現在安卓旗艦也很順，不玩遊戲的話其實沒差」、「比Android流暢？看你原本Android是哪隻吧」、「iphone比安卓流暢？？？真是傻眼」、「有股票期貨下單千萬別用，因按鍵步驟會便很囉嗦...ios看盤很爛」。（編輯：陳雅雲）