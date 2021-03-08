看病拿藥見包裝愣住！驚「少3顆」 用途被讚爆：太貼心
編輯中心/綜合報導
2021-03-08 10:53:51｜2021-03-08 10:54:45
常常我們去看病時，結束時都會櫃檯領藥，有時是一包一包分裝好，但有時膠囊會裝在一片塑膠片裡整齊排列，不過，近日就有網友分享自己去領藥時，卻發現膠囊的包裝非常奇怪，上網求解，釣出不少內行人曝光這樣設計的「貼心用途」。
原PO在「Dcard」貼文指出「為什麼要設計成這樣？有人知道嗎？為什麼少了三顆！」只見貼出的照片中，該塑膠片裡裝的藥丸應該為10顆，但是卻變成不規則的隨機分佈，只有7顆，讓人不懂為什麼要這樣設計。貼文一出，網友紛紛回應「會不會是一天吃一顆，一個禮拜整排可以吃完？」、「你不知道膠囊也跟上潮流？防疫距離啊」、「有病人因為這樣回頭投訴我少給他藥，我真的黑人問號」、「他們在保持不完整的社交距離」、「我爸也拿這種藥，我問他為什麼，他直接嗆我是我設計的逆？XD」。不過，也有不少內行人表示「一排7顆比較好給，因為回診日通常是28的倍數，一盒28顆，一盒4排這樣」、「是方便藥師、藥助包藥，因為經常在那剪包裝很麻煩，我是藥助也覺得10顆藥很不人性化，因為病患多的話我剪到快手殘了，醫生開藥都是以7為單位倍數成長」、「是因為給藥師他們包藥方便喔，醫師開藥都以七天倍數成長，很貼心的」、「短期開7天就剛好剛好一片，慢性處方箋若開28天剛好會是一整盒，在攜帶或分裝上好計數，吃完之後也能提醒自己該回診了」。（編輯：張嘉哲）