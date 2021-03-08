婚禮怕尷尬帶老媽赴宴！過來人揭「1缺點」：不如紅包到

能和心愛的另一半一起攜手步入禮堂，邁向婚姻，對新人們來說是再幸福不過的事了，不少新人會選擇舉辦婚宴，邀約親朋好友一同來分享喜悅，但收到關係沒那麼要好的人寄來的紅色炸彈，恐怕還是有些眉角要多注意。近日就有一名女網友打算赴約參加前同事的婚禮順便帶上自己的母親，話題掀起網友熱議。

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這名年近25歲的女網友在PTT的WomenTalk版上提到，自己從小到大沒喝過幾次喜酒，所以不太清楚婚禮的眉眉角角，最近收到人生第一封紅色炸彈，預計下個月會參加前同事的婚禮。此外，因為前同事們相處的還不錯，離職時也沒有撕破臉而是好聚好散，因此決定赴約。

原PO接著解釋，由於其他同桌的同事可能都是帶另一半，不想自己一個人前往的她就好奇提問「想問攜伴如果是帶自己的媽媽去會很怪嗎？」，另外也好奇表示「還是現在婚禮都是帶另一半去，沒另一半就不帶」。

▲婚禮當天攜伴對象重要嗎？有網友打算帶自己的媽媽參加前同事婚禮，掀起眾人熱議。（示意圖／翻攝pexels）

文章曝光後也掀起眾人熱烈討論，有不少網友就表示平常只看過媽媽帶孩子參加，比較少看到這類場合反而是年輕人帶媽媽赴宴，「不會，我也帶媽媽過」、「帶媽媽去包菜尾」、「

」，另外也有過來人表示婚禮當天重點其實是結婚新人，攜伴對象並沒有那麼重要，「婚禮當天的主角只有新人就這樣，切記別喧賓奪主就好」、「自己一個人去不會怎麼樣，婚禮焦點都在新郎新娘，賓客只是撐場面沒人去注意」。

不過也有網友認為攜伴對象如果是平輩倒還好，但若是長輩就有些尷尬，「蠻怪的，除非你媽認識你同事」、「很怪，上次同桌有人帶，真的怪爆」、「你不如紅包到、人不到，不然就一個人去」、「帶男女朋友去差不多都會是同輩，帶到長輩距離就更遠了，聊不太起來，同桌應該也會很不自在，可能帶同輩朋友會比較合適，但如果你不在意就帶啊」、「

」、「如果你根本不想去社交，那不如禮到人不到+1」。（編輯：楊智傑）