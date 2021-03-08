友人包600還攜伴！再「謊稱是親戚」討喜餅　新娘氣炸了

結婚紅包到底該包多少才不失禮，一直都是讓不少人相當頭疼的問題，不過就有一名新娘無奈表示，老公有個不熟的友人來參加婚禮，原本說是自己一人來，結果當天竟然多帶另一個人，倆人甚至只包600元禮金給男方，結束時還自稱是女方親友要拿喜餅，讓她實在是超傻眼。

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該名女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，表示自己的婚禮是填寫Google表單，詢問身旁友人是否想出席，豈料就有一名本身和老公並沒有到很熟的朋友填寫「要參加」，原本表單上也只填了一人來，但婚禮當天卻來了兩個人，給男方的禮金也只有600元。

▲一名女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，表示老公有個不熟的友人來參加婚禮，卻做出令她很傻眼的事。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

貼文一出，引起熱議，「去外面吃一餐都不止600了，兩個人包600還拿餅，好有勇氣」、「看禮金就知道要來吃夠本的」、「我還聽過包600元要打包紅酒啤酒的」、「這臉皮刀槍不入」。

另外，也有不少人分享自身經歷，「600來2個還好啦！我同事包一千帶一家6人坐一桌」、「我結婚時老公的朋友包的紅包是～圖書禮卷呢！！！他以為是來參加讀書會的嗎」、「我遇過人來了，帶了五個人！餅拿了！沒包紅包」、「我們有來的沒包紅包，這樣有沒有安慰到你」、「我結婚村裡有人才包1000，結果拿走一箱的高梁」。（編輯：郭佩蓉）