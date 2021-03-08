提離職才是惡夢開始！上班族吐「悽慘下場」嘆：屢試不爽

進入職場一陣子後，不少人會因為薪資、工作環境不如預期或是打算轉換跑道而提出離職，但往往在提出離職後才會體會到職場「可怕」之處，不論是主管的慰留或是交接作業，許多上班族都受過刁難，近日就有網友整理出數項提離職後在公司面臨的待遇，不少網友也深有同感的熱烈討論。

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這名網友在社群論壇

《Dcard》

上分享身邊好友們在向公司、主管提離職後的「下場」，其中更有不少是法律保障的勞工權益，原PO一一盤點這些提離職後遇到的各種刁難，例如「愛交接不交接」、「要求一定要做完才能走」、「各種語帶威脅：業界很小都遇得到」、「特休不讓你休或是根本很難休」、「交接或是最後的工作天各種刁難」、「這樣我們很難找人」。

▲提出離職後的日子反而更辛苦？網友分享實例讓不少過來人深有同感。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

對此，原PO也心累喊話「不要再用什麼業界、常理怎樣來勒索別人了」，更補充遇過「明明是資遣卻要你填自願離職」、「提離職結果當天請你走，還不想付資遣費」等事件。文章曝光後也讓不少過來人紛紛認同表示「同意！ 提離職後的日子根本痛苦！」、「我上一家公司在最後工作天，主管對我破口大罵」、「當月營業額再高，獎金少得可憐」、「我也遇過要求做到什麼程度，然後上司還會各種語帶威脅，要人催促跟確認，一定要過上司那關，根本留著只是被更刁難」。

▲網友感嘆「提離職後才是夢魘的開始！」。（圖／翻攝自《Dcard》）

事實上，根據《勞動基準法》第17條規定，雇主依前條終止勞動契約者，應依規定發給勞工資遣費：在同一雇主之事業單位繼續工作，每滿一年發給相當於一個月平均工資之資遣費；依前款計算之剩餘月數，或工作未滿一年者，以比例計給之。未滿一個月者以一個月計。前項所定資遣費，雇主應於終止勞動契約三十日內發給。（編輯：楊智傑）