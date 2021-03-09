水餃沾啥醬料最對味？內行曝「靈魂組合」：神好吃又超香

水餃烹煮方式簡單又方便，由於食材容易準備，加上口味變化多元，不少人都會自己動手包，再放入冰箱冷凍保存，而水餃的好吃與否除了餡料是精髓外，「沾醬」也是一大重點！近日有網友就在PTT提問「大家吃水餃都沾什麼啊？」釣出內行曝光曝「靈魂組合」，大讚好吃又超香。

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原PO昨（8）日在PTT八卦板表示，自己午餐吃水餃的時候，因為早餐的雞塊糖醋醬還有兩包沒開，他覺得很浪費，於是便拿來沾水餃吃，結果同事看到便圍觀說「第一次看到有人這樣吃水餃」，這讓他不禁好奇徐問大家「吃水餃都沾什麼啊？」

▲近日有網友在PTT提問「大家吃水餃都沾什麼啊？」釣出內行曝光曝「靈魂組合」，大讚好吃又超香。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，立刻掀起討論，許多人網友紛紛曝光自身喜好，「不沾，直接吃」、「黑醋醬油、辣椒醬」、「蒜蓉蔥花黑醋混在一起，好吃」、「生辣椒、醬油、白醋、香油、蒜頭」、「醬油，一定要加醋！最好有蒜頭粒可以配」、「甜辣醬」、「只有醬油，絕對不加其他任何東西」、「煎餃加柚子胡椒好吃到升天」、「醬油+醋+辣醬，重點醋要多，這樣才吃得爽」。

另也釣出行家回應，直指「沙茶醬」才是靈魂所在，「沙茶+醬油，認真好吃」、「外面有個叫水餃醬 ，不錯吃，搭配沙茶醬更棒！」「沙茶加醬油阿，超香又好吃」、「沙茶醬油+1」。（編輯：許苡晴）