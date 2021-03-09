點外送備註上8樓！女遭嗆「廢人嗎」　過來人曝挨罵關鍵

美食外送服務因其便利性，成為不少懶人在家動動手指就能點餐的好幫手，不過也因為顧客、店家和外送員之間的糾紛時有所聞，不少民眾在點餐前會將付款方式改為送餐後付現，避免產生金錢糾紛。日前就有名女網友遇到離譜外送員，她表示自己在使用外送APP訂餐並請外送員送上八樓時，對方竟反罵她「廢人」，誇張對話曝光後也掀起討論。

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原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，自己前幾天利用外送平台訂餐，當下午1時10分餐點送達時，該名外送員突然傳訊詢問「放管理室？」，原PO則回應請他送上自家所在的8樓，此時外送員卻莫名嗆了一句「唉，廢人嗎？」，錯愕的原PO也只能簡單回了一個「對」後便不多做回應。

但事情並沒有因此結束，儘管該名外送員仍將餐點送至八樓門口，叫消費者自行取餐，接著又再對話中辱罵「402的一堆廢人果然是吃貨」、「連名字都不敢打真名，可悲啊！廢物一個」。

▲外送員與顧客對話過程中主動開罵。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

對此，原PO也無奈表示，自己原本是為了方便才刷卡取餐，沒想到會遇到這種外送員，「外送平台評價越來越差就是因為有老鼠屎，已反映客服還是不解氣，所以PO上網讓大家看看奇葩事情再＋1」，最後更忍不住吐槽「現在消費者越來越難當，吃貨怎麼了嗎？」。

外送員的離譜行徑曝光後，許多憤慨的網友也立刻肉搜到該名外送員的臉書帳號，更灌爆其私訊和留言，目前他也關閉臉書帳號不做回應。另外也有過來人表示，建議選擇付現金比較好，否則某些外送員看到已付款後就百無禁忌「外送真的不要刷卡，問題太多哈哈」、「早就都改現金，再也不刷卡受氣」，也有網友抱怨「沒有我們這些廢物吃貨，你以為你還有存在的意義嗎」、「我還沒遇過這麼沒水準的，只有遇過偷我餐去吃的。從那次之後我都改付現」。（編輯：楊智傑）