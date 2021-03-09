王定宇一周住顏若芳家5天 中南部立委：能的話都會回家
記者吳承翰／台北報導
2021-03-09 14:08:34｜2021-03-09 14:08:49
民進黨立委王定宇遭爆與小他17歲的民進黨發言人顏若芳同居。周刊自去年底開始追蹤，發現王每周留宿顏在大稻埕的豪宅多日，同進同出的樣子就像是同居情侶。而王定宇和太太結婚多年，兩人育有3子，選區在台南，頻繁在台北過夜並不像一般區域立委經營的風格，國民黨南投縣立委馬文君表示，她留在台北過夜的次數不多，常常趕深夜11點的高鐵回家，她幾次住台北會館，也很少遇到其它中南部立委，以她個人的經驗，只遇過王美惠、黃偉哲，兩人當選地方首長後就沒遇過其它人。
馬文君說，她從當立委以來，除非是黨團動員徹夜表決、一大早要集合所有人，有一定要在台北過夜的需求，否則她都盡可能趕回選區，常常搭11點的高鐵末班車返家，到家有時候會凌晨一點，記者追問馬留宿的頻率，馬文君表示排除掉黨團動員，一個會期下來她留宿的次數一隻手數得出來。馬文君補充道，通常會留宿，都是一進房間就休息，並不會在外閒晃、逗留，也不容易遇到其它立委同事，她個人的經驗，只在上一屆遇到前國民黨立委王惠美、前民進黨立委黃偉哲，兩人後來都當選地方首長，之後也沒看過別人。幫國民黨經營屏東縣的立委廖婉汝表示，在有高鐵之後，中南部立委留宿台北的情況有變少，包含她自己在內，大部分的人都會選擇搭高鐵往返。廖婉汝說，她只有在隔日委員會有重要議題，或者周五院會要簽到，簽完後就能回屏東處理會勘、選服，她才會留宿台北，但她的會館被分配在大安區。廖表示每個立委都會被分配到兩間房，據她所知有人會讓親屬、助理去住，都符合立法院相關規定，至於如何使用會館，廖說每個人的模式都不太一樣。