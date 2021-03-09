大三認識王定宇 顏若芳曾在臉書感謝他照顧「台南妹妹」
記者劉育辰／台北報導
2021-03-09 14:12:38
顏若芳在文化大學就讀時期，擔任民進黨前台北市議員簡余晏助理的助理，開始從政之路，2014年，才29歲的顏若芳初次投入議員選舉，就以26,079的第二高票當選中山、大同區市議員。其實，出身台南的顏若芳29歲就與王定宇相識，議員選後更在臉書發文感謝王定宇照顧她這位「台南妹妹」。
顏若芳曾在臉書透露，她讀大學三年級時就認識當時還是台南市議員的王定宇。2人都曾是前監委陳師孟創辦的「綠色逗陣」成員，現在則都是黨內派系「湧言會」的成員。2018年顏若芳爭取議員連任，王定宇也北上為他站台輔選。為此，顏若芳還在臉書貼文感謝王定宇，向來照顧她這位「台南妹妹」，特別從忙碌的行程中撥空，一結束南部考察行程就馬不停蹄地大老遠從南部直奔台北，陪她請託、拜票。可惜最後仍以數百票差距成為落選頭，未能成功連任。2019年初，卓榮泰當選民進黨主席後，王定宇推薦顏若芳到中央黨部擔任青年部主任，同年8月，傳出時任民進黨秘書長羅文嘉因有意將顏調職，顏若芳毅然決然提出辭呈，據傳當時王定宇為此事感到相當不滿，在中常會中抨擊黨中央的人事都是「小圈圈任命」，看得出來王定宇相當袒護顏若芳。隨後卓榮泰出面協調，顏若芳得以重返中央黨部擔任黨主席特助，2019年10月進駐總統蔡英文連任競辦任發言人，蔡英文成功連任後，顏若芳也回到黨中央接任新聞部主任兼發言人至今。