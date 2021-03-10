台北古亭河濱公園出現紫色風暴！媲美日本芝櫻的漸層地毯花海
ReadyGo
2021-03-10 00:30:22
圖文 / 台北市政府工務局新聞稿
春神來了怎知道？紫蝶翩翩來報到。新店溪畔古亭河濱公園佈置了浪漫紫色花海，最近不僅香堇菜滿開，一串紫、羽葉薰衣草也隨著天氣回暖漸漸開放，搭配蝶翼造型的不鏽鋼裝置藝術，讓來觀賞的遊客感覺到彷彿化身成春天最迷人的蝴蝶仙子。古亭河濱花海占地約3,670平方公尺(約8.7座標準籃球場)，使用近13萬盆紫色草花，最佳觀賞期自即日起至3月中下旬，歡迎大家有空來走逛迎接春天的氣息。這次為了營造與其他河濱花海有不同的特色區隔，並期望能打造出媲美日本芝櫻般綿延不絕的地毯花海，古亭河濱特別選用植栽矮小、多花且具有特殊香氣的香堇菜當主角，搭配直立的一串紫及羽葉薰衣草，透過不同質感的紫色花朵為大地妝點浪漫色彩。近期氣溫回暖喚醒沉睡花苞，由淺至深共6種顏色的香堇菜滿開，一串紫及羽葉薰衣草約有5成開放，古亭河濱花海就像鋪了漸層天鵝絨地毯般，深淺不一的紫色花瓣映襯大片青翠草地，與遠方鮮紅永福水管橋及藍天白雲勾勒出屬於臺北春季的風物詩。另外，水利處在古亭河濱公園內設有不少的特色裝置藝術，吸引不少民眾駐足拍照打卡，是大臺北地區民眾賞花首選。新春伊始，不妨前來古亭河濱公園感受大地回春氣息，為新的一年帶來新氣象吧。【交通資訊】《古亭河濱公園花海》怎麼走GOOGLE地圖搜尋「古亭河濱公園籃球場」(PLUS CODE：2G7G+Q7 中正區 台北市)公車：小30、895、311、311區間車、254區間車，至「自來水博物館」站下車，沿「思源街」往「永福橋」方向步行約10分鐘，從「永福橋下越堤階梯」進入古亭河濱公園，走下越堤階梯後右轉，沿自行車道步行約2-3分鐘即可見古亭河濱花海。捷運：松山新店線「公館站」4號出口出站，從「羅斯福路四段24巷」右轉「汀洲路3段」後再左轉進「思源街」，沿「思源街」往「永福橋」方向步行約10分鐘，從「永福橋下越堤階梯」進入古亭河濱公園，走下越堤階梯後右轉，沿自行車道步行約2-3分鐘即可見古亭河濱花海。自行車租借站：景福站youbike：自來水園區站、臺北市客家文化主題公園站、紀州庵站、羅斯福新生南路口站、捷運公館(2號出口)站、捷運臺電大樓(2號出口)站
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