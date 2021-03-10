阿伯捷運爽看A片！淡定聽「女優呻吟聲」　旁邊正妹笑翻

不少人搭乘大眾運輸工具時，會戴耳機聽音樂、看影片，可是如果沒注意耳機是否有連線成功，後果恐怕會很尷尬！對此，就有一名網友分享一則影片，只見捷運上一名阿伯看著手機，雖然戴著耳機，但整個車廂內卻都充滿著「呻吟聲」，也讓坐在旁邊的少女笑到不能自己，但阿伯卻仍然置身事外，影片一出，引起熱議。

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一名網友在臉書社團《爆廢1公社》發文，表示「阿北，你耳機沒接好」，從影片中可以看到一位滿頭白髮的阿伯正戴著入耳式的有線耳機，目不轉睛地看著手機螢幕，但很尷尬地，耳機孔似乎沒有完全與手機接上，導致手機仍然是用外放喇叭播放影片。也因為阿伯當時正在觀賞成人影片，讓同車廂的其他乘客都聽得一清二楚，但阿伯本人卻完全置身事外，沒有發現任何異狀，還一臉淡定地繼續觀賞影片。

▲一名阿伯在捷運上用手機看成人影片，豈料疑似是因為耳機沒有接好，讓同車廂的人全都聽得一清二楚。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）

文章及影片一出，立刻引起熱議，「阿伯出事了，阿伯」、「阿北覺得聲音怎麼不夠立體」、「阿伯：今天耳機怪怪的」、「阿北好狂」、「阿北無敵」、「阿北出四了......母湯啊！」、「旁邊的女生快笑死了」、「旁邊小姊姊好嗨」、「旁邊小姐笑得好開心」。（編輯：郭佩蓉）