老婆很正還偷吃！老司機曝「男人外遇3關鍵」　網全跪了

民進黨立委王定宇陷入與民進黨發言人顏若芳同居疑雲，雙方澄清是「房東房客」關係，且王定宇的老婆也知情，消息一曝光，在網路上也掀起熱議，就有人指出「原配顏值屌打發言人」，就算想偷吃，沒理由找一個顏值輸老婆的對象，不過，也有男網友針對此問題點出3點，精闢分析了男人會外遇的3大關鍵。

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該名男網友在PTT發文，表示「男人找打砲對象，跟美醜沒有絕對關係，只要長得順眼，吃得下即可，發言人絕對不算醜，符合標準以上」，此外他也分析了即便是老婆很正，男人還是會外遇的3項原因。

▲一名網友在PTT解釋為何男人會想外遇的3大原因。（圖／翻攝自PTT）

第二「配不配合」，因為有些女生在發生關係時有很多限制，不願意配合男生的一些特別要求，只求自己舒服，不然就是性冷感，但有些女人卻「超級配合」，「三不五時還會玩角色扮演，遇到這種女人，還在乎老婆比她還正嗎」？

第三「黏不黏牙」，既然都說是外遇了，有些女生道德感比較重，「一旦知道你有老婆有女友，開始跟你攤牌要你選邊，但也有人根本不在乎，反正你有空陪她，她就開心了」，原PO也在文末補充，所以長的正不正根本不重要，「以上三點才是男人找砲友的關鍵，什麼正不正，開什麼玩笑」。

貼文一出，引起熱議，「中肯推」、「你老司機?」、「你炮友系的嗎？」、「好專業哦」、「閣下過來人吧」、「完全到位，偷吃劈腿就是這概念」、「你可不可以不要這麼專業」、「太老司機了...」、「專業，你外遇系」、「太專業，跪了」、「厲害，精闢」。（編輯：郭佩蓉）