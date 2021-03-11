房市／新竹巨城旁推案就熱銷 拉抬中古屋
生活中心/綜合報導
2021-03-11 18:30:00
新竹巨城商圈離新竹火車站不遠，屬舊城區，前年因站前SOGO停業，周邊店家轉移至巨城商圈，也讓原就活絡的巨城商圈更加成熟，在地房仲表示，當地素地稀缺，因此只要一推出新案就熱銷，去（109）年以來因低利環境、竹科園區客有能力負擔、加上數量不多的新成屋拉抬中古屋之下，價量俱揚。
新竹火車站站前向來為商業中心，過去SOGO百貨尚未停業前，商圈有許多連鎖店、精品城，前年SOGO停業後，周邊店家轉移集中離新竹火車站約1.2公里的新竹巨城購物中心周邊，也讓原就活絡的巨城商圈更加成熟。對此，信義房屋新竹中央店店長徐列義表示，新竹巨城商圈周邊可蓋素地不多，因此若有新案推出，只要地段不差交易都很熱絡，每坪單價落在40至55萬間，像是位於新竹市政府後方的指標社區大樓，因為地點好、綠帶圍繞，又臨主幹道，更是穩站5字頭。新竹巨城商圈受惠竹科園區15萬人口的消費力，本就交易熱絡，而近期在開價高、量稀少的新成屋拉抬之下也帶動中古屋的買氣，徐列義觀察，尤其是屋齡10年內的電梯大樓交易，若再搭配平面車位、管理完善，相較於屋齡2、30年華廈，更受消費者歡迎。新竹巨城商圈的購屋族群除了有園區首購族，具地緣關係的換屋族也不少，徐列義表示，因巨城商圈緊鄰優質學區，有許多原住竹北、園區周邊的客群為了方便接送小孩上下學以及課後鄰近補習班而換屋至此；首購族的購屋主力為1300至1800萬之間的產品，換屋族則是鎖定2000萬左右的四房產品。