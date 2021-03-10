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AA制不如分手！她嗆「讓女生出錢很可恥」　網吐槽：可笑

編輯中心/綜合報導

2021-03-10 17:47:08

▲有女網友認為「讓女生出錢很可恥」，並表示若要AA制不如別交往（示意圖／翻攝Pexels）
▲有女網友認為，男方「讓女生出錢很可恥」，並表示若要AA制不如別交往。（示意圖／翻攝Pexels）
現代社會中，不少情侶越來越推崇AA制，避免分手後可能產生的糾紛。不過就有女網友認為「讓女生出錢很可恥」，並表示若要AA制不如別交往。不過貼文一出也立刻遭到眾多網友瘋狂吐槽。
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一名女網友在臉書《靠北男友》上分享自身遭遇，「男女交往要互補對方的短處，才能長長久久的。我薪水28K，男友薪水50K以上，當然是要男方多出一點吧？讓女生出錢或AA是很可恥的」。
▲多數網友認為原PO觀念太過激進，但也有人贊同其部分論點。（圖／翻攝《靠北男友》）
▲多數網友認為原PO觀念太過激進，但也有人贊同其部分論點。（圖／翻攝《靠北男友》）
原PO也認為，自己月薪28K本來就只能勉強過活，至今都還是月光族，但男友月薪高有餘力，理所當然要幫忙才對。原PO最後更對男友烙狠話，「女生處處都要花錢才會漂亮，讓你帶出門有面子，交往約會本來就不能AA，若不聽勸，我只能放棄這段感情了」。
貼文曝光後，不少網友則紛紛吐槽「讓女生花錢、出錢、AA制可恥？他不是應該，不能視理所當然」、「覺得約會開銷老是讓男友付也不好吧」、「可笑，這段感情只建立在金錢上」、「只能說你們不適合」；不過也有網友贊同原PO部分論點，「不喜歡的男生，我可以跟他AA。喜歡的男生，反而不希望他跟我AA，但是只要他請我吃飯，我一定會回請」、「光聽到AA就可以甩人了，還交往什麼？」「我也不喜歡AA，沒有什麼對錯，就是價值觀不一樣而已」。（編輯：潘毅）
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