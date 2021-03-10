NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

網紅耍帥求關注！脖子竟刺上「QR Code」　1個月後卻哭了

編輯中心/綜合報導

2021-03-10 19:10:38

▲國外有名網紅將QR Code刺在身上，只要掃瞄就可連到自己的IG。（圖／翻攝自《@la_liendraa》IG）
▲國外有名網紅將QR Code刺在身上，只要掃瞄就可連到自己的IG。（圖／翻攝自《@la_liendraa》IG）
對現代許多年輕人來說，刺青是一種展現自我的方式。國外，就有名網紅在脖子後方刺上QR code，只要掃進去就連到他的IG（Instagram）帳號，這讓他相當得意，結果一個月後，他想再次嘗試掃「QR code」刺青，結局卻讓人哭笑不得。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《Ladbible》報導，哥倫比亞一名網紅高梅斯（網路暱稱為La Liendra）上月15日在他的IG貼出一段影片，除了介紹自己的新刺青，有八爪章魚、鳥等圖案，還秀出脖子後方的「QR Code」刺青，而協助拍攝的朋友也嘗試掃描，結果竟成功連到高梅斯的IG帳號。
▲1個月後，高梅斯的朋友再次掃瞄QR
▲1個月後，高梅斯的朋友再次掃瞄QR Code，想不到竟沒有跳出頁面，讓他哭笑不得。（圖／翻攝自《@la_liendraa》IG）
影片曝光後，也引起網友的熱烈討論，有些人認為「這非常有趣，刺青師的技術也非常厲害」，不過也有網友點出，「這宣傳手法很有創意，但久了也會褪色，屆時還能掃嗎？以後會後悔吧！」
一個月後，高梅斯的朋友再次掃瞄QR Code，沒想到竟然沒有跳出頁面，由此可見條碼失效了，他們目前也無法得知原因，只猜測是「皮膚新陳代謝，讓刺青褪色，或是皮膚不平，導致條碼無法辨識」，雖然這樣的結局讓高梅斯哭笑不得，但他也成功引起網友關注。（編輯：許智超）
關鍵字

NOW民調中心

近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

繼續作答
全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

繼續作答
無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
11.54%88.46%
2021-03-10-2021-03-16

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
62.07%37.93%
2021-03-09-2021-03-15

帛琉旅遊泡泡團費漲一倍（上看8萬），您還會想去旅遊嗎？

不會
7.69%92.31%
2021-03-08-2021-03-14
即時
推薦閱讀