網紅耍帥求關注！脖子竟刺上「QR Code」 1個月後卻哭了
編輯中心/綜合報導
2021-03-10 19:10:38
對現代許多年輕人來說，刺青是一種展現自我的方式。國外，就有名網紅在脖子後方刺上QR code，只要掃進去就連到他的IG（Instagram）帳號，這讓他相當得意，結果一個月後，他想再次嘗試掃「QR code」刺青，結局卻讓人哭笑不得。
根據《Ladbible》報導，哥倫比亞一名網紅高梅斯（網路暱稱為La Liendra）上月15日在他的IG貼出一段影片，除了介紹自己的新刺青，有八爪章魚、鳥等圖案，還秀出脖子後方的「QR Code」刺青，而協助拍攝的朋友也嘗試掃描，結果竟成功連到高梅斯的IG帳號。影片曝光後，也引起網友的熱烈討論，有些人認為「這非常有趣，刺青師的技術也非常厲害」，不過也有網友點出，「這宣傳手法很有創意，但久了也會褪色，屆時還能掃嗎？以後會後悔吧！」一個月後，高梅斯的朋友再次掃瞄QR Code，沒想到竟然沒有跳出頁面，由此可見條碼失效了，他們目前也無法得知原因，只猜測是「皮膚新陳代謝，讓刺青褪色，或是皮膚不平，導致條碼無法辨識」，雖然這樣的結局讓高梅斯哭笑不得，但他也成功引起網友關注。（編輯：許智超）