高市抗空污 109年PM2.5較108年降低10.7%
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-03-10 19:36:20
環保團體今(10)日引用加拿大多倫多市空氣品質數據推估高雄市每年因空污死亡人數，係以多倫多市每年因空污死亡人數1300人乘以PM2.5兩城市之倍數(19.9/5.9=3.37)得到約4000人的數據。個人生活習慣、社經狀況、居住環境與生活型態等都是影響死亡的因素，環保局表示應以流行病學調查、風險評估、相關危害因子及適當之模式模擬等科學方式推估。
市長陳其邁上任後執行改善空品五大策略，包括：(1)要求興達電廠4部燃煤機組，秋冬季節運轉機組負載由65%再下降至50%；(2)要求興達電廠今(110)年起擴大減煤時間 ；(3)高雄市744座鍋爐提前改善完成；(4)要求高雄前20大工廠提出改善工程 (5)持續推動電力設施加嚴標準修正草案等，高雄市108年PM2.5手動監測濃度為20.5μg/m3，109年PM2.5手動監測濃度為18.3μg/m3，降低幅度達10.7%。陳其邁表示，上任以來戮力改善高雄市空氣品質及積極減碳，不斷督促要求訂定各項空污減量改善措施及輔以經濟誘因等補助方案，以提升空氣品質減少碳排。去年底召開之空污防制會議亦邀請環保團體參與提供建議，高市府與各界團體及市民朋友攜手抗空污及減碳立場是一致的，將齊心努力持續改善高雄市空氣品質。