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台北美食｜新鮮海魚湯1碗只要70元　師大夜市內深夜美食推薦

行遍天下旅遊網

2021-03-11 11:00:41

台北美食｜新鮮海魚湯1碗只要70元　師大夜市內深夜美食推薦
台北美食｜新鮮海魚湯1碗只要70元　師大夜市內深夜美食推薦
天氣冷颼颼，但位在師大夜市巷內的龍泉深海鮮魚湯，還是有許多人不畏寒風，坐在市場路邊攤小店喝湯，滿滿一整碗新鮮海魚湯只要70元，再加嘉義東石直送的肥美鮮蚵鮮魚湯也只要100元，CP值超高，讓人心甘情願在深夜排隊喝一碗暖胃魚湯。
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▲滿滿旗魚腹肉鮮魚湯一碗只要 70 元，湯頭清甜，魚肉處理細膩，完全沒有腥味。
▲滿滿旗魚腹肉鮮魚湯一碗只要 70 元，湯頭清甜，魚肉處理細膩，完全沒有腥味。

深夜美食來碗暖呼呼魚湯　路邊攤的美味秘密

龍泉深海鮮魚湯白天是吳媽媽經營的市場料理，晚上則是二代老闆吳天傲接棒的深夜美食。
▲攤位在師大夜市周邊的菜市場巷口，老闆母子日夜分工經營。
▲攤位在師大夜市周邊的菜市場巷口，老闆母子日夜分工經營。
不變的是魚湯精華都是吳爸爸天天到基隆崁仔頂選魚、買魚，回家後再自己仔細處理魚，清潔魚皮、一一剔除乾淨魚肉中的血絲，避免煮出魚腥味，處理魚片過程非常辛苦。魚肉大多選用旗魚腹肉或鮪魚腹肉，肉質較鮮嫩，且沒有細刺，方便食用。煮魚湯時，會一次放下一整鍋魚肉一起煮。
▲二代老闆吳天傲表示煙燻入味好吃雞肉是來店必點，加上自製魔鬼椒辣，非常過癮！
▲二代老闆吳天傲表示煙燻入味好吃雞肉是來店必點，加上自製魔鬼椒辣，非常過癮！
二代吳天傲說：「這樣魚湯煮起來才會甜!」一開始先用大火煮滾，然後再小火慢煮，過程中要不斷翻動魚肉，避免過老，但又不能把魚肉攪碎，煮碗魚湯也考驗功夫。
▲嘉義東石直送的飽滿肥嫩鮮蚵，搭配鮮魚湯，海味十足。
▲嘉義東石直送的飽滿肥嫩鮮蚵，搭配鮮魚湯，海味十足。
▲白菜滷、滷豆腐、滷筍絲等配料小菜也很用心。
▲白菜滷、滷豆腐、滷筍絲等配料小菜也很用心。

店家推薦

龍泉深海魚湯
地址：台北市大安區師大路117巷7號
電話：02-2362-3729
營時： 7:00∼14:00(週一上午固定休)；16:00∼24:00(不固定休息)
價位：鮮魚清湯70元、鮮魚蚵仔湯100元


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