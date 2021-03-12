房地合一稅修法　建商：影響不大推案進度照舊

（中央社記者蔡芃敏台北11日電）行政院會通過房地合一稅修正草案，雖然有業者認為，政府打炒房政策已讓房市多頭趨緩，但華固等大型建商表示，推案進度照舊，不受政府政策影響。
為了抑制短期炒房，行政院會今天通過房地合一所得稅法修正草案，修正「短期持有」定義。個人、法人持有2年內賣房將課45%，3至5年內課35%，並設「日出條款」，全案將送立法院審議。華固總經理洪嘉昇對中央社記者表示，雖政府祭出房地合一稅修正，不過華固推案進度照舊，不受政策影響。他說，華固客戶多以自用為主，受這次政府修法影響有限，今年廠辦與住宅約有300億元推案，廠辦將在第2、3季開始推出，明年也有200億元以上水準。國泰建設則說，客戶以自用買盤為主，認為政策對營運影響不大。清華大學科技管理學院榮譽講座教授張金鶚表示，房地合一稅有效打擊炒作，特別針對法人機構，稅率級距修正後，可以減少炒作誘因。不過，他認為，投資客並非省油的燈，一方面可能將稅金成本轉嫁購屋者，一方面則是延長持有時間，若政府沒有實施囤房稅，恐讓房地合一稅效果大打折扣，呼籲政府應該兩稅雙管齊下，讓打擊炒作更有成效。海悅國際總經理王俊傑則說，政府去年祭出打炒房政策後，投資客幾乎消聲匿跡，若觀察房市熱區，多在低總價、低單價區域，在低利環境下，多數以自住買盤為主。他說，政府推動房地合一稅修法，增加的稅金終究會轉嫁至買方，對抑制高房價沒有太多助益。房價上揚得歸咎於原物料、工資上漲，呼籲政府正視缺工、缺料問題，才有助房價健全以及相關產業經營。住商不動產企劃研究室經理徐佳馨認為，政府打炒房政策一波波，房市多頭已開始趨緩，房地合一稅修法勢必影響房市，當稅制侵蝕投資者獲利，資金將移至其他更高報酬投資。她說，房地合一稅修正草案訂有日出條款，預計正式上路前將有一波逃命潮，急買急賣將導致市場交易量放大，不過長期來看，房地合一稅將導致量能萎縮。在低利環境下，房價還是很難大跌。（編輯：林淑媛）1100311