滷蛋吃一半見「詭異泡泡」嚇壞！小吃店員工解惑：每天見
編輯中心/綜合報導
2021-03-11 21:14:54
台灣小吃店中不難看到滷蛋的身影，其不僅是台人愛吃的小菜之一，不少料理中也會搭配滷蛋，以此豐富口感。不過，就有一名網友指出，某天自己在外吃麵時，將碗中的滷蛋吃了快一大半，才發現其上頭長了詭異泡泡，讓他嚇壞提問「怎麼產生的？」對此，就有位家中開小吃店的女網友出面解答。
原PO於《Dcard》上發文，表示某天正在享用肉燥麵，把滷蛋吃了快一大半時，才發現滷蛋上長了一顆顆的詭異泡泡，讓他一看十分震驚，隨後原PO也納悶詢問「好奇這樣的滷蛋怎麼產生的，實在太好奇了，求解」。問題一曝光，就引來不少網友熱議，「那是小滷蛋吧」、「買一送二賺到」、「滷蛋中的滷蛋的滷蛋的滷蛋」、「長痘痘了」、「基因突變XDD」、「好⋯像⋯腳丫」，但也有網友猜測可能原因，「煮蛋的時候蛋殼裂開了，蛋白跑一點出來凝固後會變那樣」。甚至有位家中開小吃店的女網友出面解答，直言「家裡開小吃店的為你解答，其實就是煮的時候殼裂開露出來了，每天撥店裡的蛋都可以看的各種奇形怪狀的」，原因曝光也讓不少人大吃一驚，驚喊真的長知識了！（編輯：陳雅雲）