水情告急！未來7日西半部「真的沒有雨」 台人全嘆氣
編輯中心/綜合報導
2021-03-11 22:57:45
全台水情吃緊，台南白河水庫的蓄水率甚至掛零，不少縣市已經開始實施減壓供水，竹科園區內是否「鑿井取水」成為討論話題，從這也不難看出目前缺水難題的嚴峻程度。許多民眾都關心何時能度過這波危機？但根據氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」預報，未來7天西半部「真的沒有雨」，除了高山地區，其他地方「一滴雨都沒」。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（11）晚在臉書以「沒雨啦！真的沒有雨！」為題發文，指出以目前的預報來看，「展望接下來7天，西半部一片多雲到晴，只有高山地區有一點點飄雨的訊號，西部其他地方，真的一滴雨都沒」。粉專進一步分析，「雖然這個週末，會有東北季風增強，但這波水氣偏少，下雨的地方，集中在北海岸、東半部，對西部的水情沒什麼幫助。而到了下星期前段，東北季風減弱，轉成偏東風，這種風向，西部就更不可能下雨了」。粉專最後呼籲大家，「除非靠春天天氣有什麼意外表現，否則照這苗頭，可能要更省水啦」。網友也紛紛在底下留言回覆說，「如果知道會這麼缺，去年還不如進來一兩個颱風」、「我想要下雨」、「最恐怖的情況是，前一天旱災，隔一天水災」、「基隆宜蘭的雨水可以換地方下嗎」。（編輯：倪浩軒）