首度回應種族歧視風波 英國女王力挺威廉王子打破沉默
國際中心林孝萱 /綜合報導
2021-03-12 10:03:39
英國王子、薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）哈利的妻子梅根日前在訪談中透露，她在懷孕期間遭到王室種族歧視，指控家族有成員討論孩子的「膚色會有多深」並暗示，王室因此不願給兒子亞契（Archie）應有的頭銜與保障，一連串的指控引起軒然大波。英國王子威廉當地時間11日回應，王室絕非種族歧視的家族，英國女王伊麗莎白二世與菲利普親王都表態支持威廉王子的言論。
英國《每日郵報》報導，哈利的哥哥、威廉王子昨（11）日與妻子凱特前往東倫敦的青少年心理健康服務機構參訪，被記者追問道，「您可以讓我知道：王室家族是種族主義者嗎？」威廉當時戴著口罩，但非常清楚地回應，「我們絕對不是種族主義的家庭」。英國媒體形容，當時威廉的聲音聽起來充滿挫折、哀傷。威廉也承認，哈利、梅根的專訪後，至今他尚未與弟弟哈利聯絡，但打算在近期與哈利對話。肯辛頓宮（Kensington Palace）表示，對於專訪風波，威廉已經詳盡的表明立場，將不再進一步說明。哈利、梅根的專訪在週一（8）播出後隔日，白金漢宮（Buckingham Palace）才打破沉默發表聲明，表示對哈利夫妻經歷的挑戰感到遺憾，王室非常關切種族議題的指控。聲明發出後，其他王室成員，例如查爾斯王子，都有公開行程但沒有進一步回應此事，威廉王子是第一個打破沈默，公開回應專訪風波的王室家族成員。雖然王室專家解讀，白金漢宮的聲明看起來，女王希望盡量在私下解決這起家庭糾紛，其他王室成員也有意保持緘默，但對於威廉王子直接的回應，女王與菲利浦親王都表達了支持。