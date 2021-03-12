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相信自己未來不一樣　信義房屋新廣告再掀熱議

財經中心／綜合報導

2021-03-12 12:00:00

▲信義房屋最新廣告鼓勵年新世代相信自己，未來不一樣。（圖／資料照片）
▲信義房屋最新廣告鼓勵年新世代相信自己，未來不一樣。（圖／翻攝自youtube）

一句「阿嬤，不用擔心｣，道出時下年輕人對於在異地打拼充滿不確定，又不希望家人擔心的心情，信義房屋最新廣告「未來不一樣｣篇以剛出社會的年輕人在異地打拚，面對陌生的環境、冷漠的人群，懷疑自己是否能夠堅持下去，此時一碗陌生店家善意的暖心熱湯，療癒了年輕人的不安與焦慮，讓他相信自己能夠創造不一樣的未來，巧妙呼應信義房屋鼓勵年輕人相信自我、勇敢嘗試。

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最新廣告由執導超過百部作品、曾幫林俊傑及盧廣仲等知名歌手拍攝MV的導演胡瑞財操刀，他以年輕人離鄉背井尋找夢想的徬徨為背景，透過麵攤老闆娘送上一碗熱湯，讓他有了持續相信自己，創造不一樣未來的動力。

▲信義房屋新廣告述說青年遇到挫折時，一雙溫暖的手就能改變想法。（圖／資料照片）
▲信義房屋新廣告述說青年遇到挫折時，一雙溫暖的手就能改變想法。（圖／翻攝自youtube）

事實上，不少年輕人在剛邁入社會時，會在「該選擇興趣放棄高薪?還是選擇高薪卻失去自我?」之間徬徨。根據社企流「青年世代 X 未來職涯大調查」調查，找工作除了良好的福利制度加上完整的新人訓練以外，對社會有正面影響力也是Z世代選擇好企業的標準之一，在全球趨勢中，ESG(Environmental、Social、Governance)已超越EPS成為評鑑優良、永續企業的標準，全美超過兩百位主要企業的執行長共同喊出「股東利益不再是企業的唯一追求」，而在最新ESG評級顯示，信義房屋成績為全台第一，甚至超越許多金融及電子企業。

新廣告中也點出在步調快的大城市中，似乎減少了對人、對社會的關懷，信義房屋長期持續推動社會參與，善盡企業社會責任，更是美國研究機構「道德村協會」、「全球最具道德企業獎」台灣唯一得獎者，對於社會層面影響力更已成為全台典範，十七年的全民社造行動計畫已協助全台2608個單位或個人，遍及99%的鄉鎮，近年國內外各大永續獎、CSR獎不斷，更連續六年成為台灣證券交易所「公司治理評鑑」前台企業前5%。

▲信義房屋新廣告真實描述年輕世代帶著不安與徬徨進入職場。（圖／資料照片）
▲信義房屋新廣告真實描述年輕世代帶著不安與徬徨進入職場。（圖／翻攝自youtube）

「利己」與「利他」近年成為許多年輕人熱烈討論的職涯議題，然而信義房屋「未來不一樣」篇則傳達「利己」同時又「利他」，才能讓自己的未來不一樣，而這亦是信義房屋40年來經營理念的基礎，此次以另一種視角來傳遞年輕人在職涯或人生方向勇於「相信自己」的正面能量，勢必再次掀起一波討論熱潮。

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