丹麥打完AZ疫苗爆血栓引恐慌 羅一鈞：西方人不打也會有
記者林莞茜／綜合報導
2021-03-12 15:14:11
國內首批AZ疫苗即將完成檢驗封緘，但近來國際上傳出有歐美民眾接種AZ疫苗後發生血栓不良情形，且10國宣布停打，引發社會議論。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞解釋稱，黃種人血栓機率低，而西方人比例原本就比較高，同時歐洲藥品局（EMA）也發出聲明指出AZ疫苗效益仍大於風險，現階段國內將會維持接種政策。
近來有外電報導，丹麥患者在接種AZ疫苗後出現嚴重血栓不良，嚴重者死亡案件，讓北歐三國昨日宣布暫停接種，目前大概有10國宣布要停打AZ疫苗。指揮中心在今日下午召開的臨時記者會上，也對相關案件進行說明。醫療應變組副組長羅一鈞表示，整個歐盟是負責公布疫苗的評估跟風險統計，根據歐洲藥品局（EMA）的聲明指出，EMA安全委員會（PRAC）稱AZ疫苗的效益仍大於風險，且目前無證據顯示血栓是因為疫苗引起，還是可以繼續接種，並對血栓個案進行調查。羅一鈞說，EMA稱接種疫苗後發生血栓事件並不高於一般大眾，截至3月10日止，歐洲經濟區已有500萬人接種AZ疫苗，其中發生血栓事件共有30例。羅一鈞提到，血栓就是血塊，由於血栓的成因很多，一般如果因為手術後不變移動，或者吃藥本身疾病種種原因，導致大腿深部的靜脈出現血塊，那凝血功能差的時候就會引起血塊，第二常見的就是跑到肺部，被稱肺栓篩。他表示，這兩類在台灣都很少見，估計大概整體發生率是萬分之1.59，但在歐美國家是我們的5到10倍，發生率可以到千分之1到2。若以丹麥來看，目前打的14萬AZ疫苗，估計他們千分之1到2的發生率，就算不打疫苗，這14萬人大概也會有140到280人出現血栓事件，若一週發生3到6位都還在平均值裡。羅一鈞指出，血栓的成因之一就是因為受到感染，若夠過接種疫苗預防血栓感染，反而可以降低血栓事件發生，而黃種人的發生比率本來就比較低。至於是否會建議有血栓病史的民眾先暫緩施打？羅一鈞說，目前沒有任何科學證據顯示打任何疫苗會增加血栓風險或者導致血栓發生，因為大部分都是感染到病毒會加重血栓不良情形，不應該單純看到有一個個案就無限擴大，若有更多關聯性，也會在專家會議中進行討論。