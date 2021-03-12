4月可望首發帛琉旅遊團？莊人祥曝方案進度
記者林莞茜／綜合報導
2021-03-12 15:37:02
台灣與帛琉旅遊泡泡逐漸成形，據傳4月將有首發團，不過出發成員必須要符合半年內沒有出國史也沒有居家隔離、居家檢疫等條件，對此，指揮中心發言人莊人祥今（12）日說明，這些要件都是在我們預先的規劃中，不過目前還沒有最後的確定，也就是現正在洽談中。
中央流行疫情指揮中心今日下午召開臨時記者會，針對國內疫情作為進行說明，有媒體問到台灣與帛琉的旅遊泡泡傳出在4月時就會有首發團，其中在成員的要件是如何，指揮中心發言人莊人祥回應稱4月是不是能首發，出發的人是否是要沒有居家隔離或居家檢疫，這些都在預先的規劃中，也有這樣的規劃，不過目前還沒有談到最後確定的階段，這些都還在洽談當中。莊人祥表示，還沒有辦法太早對外說明之後就會要這樣的要求，或是未來會用什麼樣的形式，因為現階段都還沒有定案。至於越南旅遊泡泡部分，莊人祥說，先前指揮官陳時中只有說可能而已，並沒有說繼續再談，現在交通部似乎有在進行，不過沒有報到指揮中心，所以目前可以說是沒有什麼進度可言；而金門、廈門的小三通泡泡，由於涉及到跨部會的評估，可能還要請陸委會針對跨部會議題再做評估，指揮中心會再做決定。