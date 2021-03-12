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高市勞工局突檢高風險營建工地　揪12項缺失開罰24萬

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-03-12 19:04:42

▲高市勞工局長李煥熏今親率勞動檢查處執行工地安全突擊檢查。（圖／高市勞工局提供）
▲高市勞工局長李煥熏今親率勞動檢查處執行工地安全突擊檢查。（圖／高市勞工局提供）
高雄都市發展迅速建案林立，前陣子因為趕工卻發生幾件災害事故，為加強監督高風險營建工地安全，高市勞工局長李煥熏今（12）日下午親率勞動檢查處，前往「京城建設三民區新都段163地號建案新建工程」，執行工地安全突擊檢查。 
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▲李煥熏強力要求業者確實改善，並應落實自主安全管理，俾以杜絕工安意外發生。（圖／高市勞工局提供）
▲李煥熏強力要求業者確實改善，並應落實自主安全管理，俾以杜絕工安意外發生。（圖／高市勞工局提供）
受檢工程係由百鋐營造股份營造有限公司承造，主要工程項目為深開挖基礎及高層建築。勞動檢查處指出，該工程大多屬高處、施工架、感電等高危險作業，本次檢查著重於「墜落、倒塌、感電危害預防」，經檢查發現有12處缺失，其中2項有立即發生危險之虞，予以停工（包括部分外牆施工架、2樓花台、10樓施工電梯口及吊料口未設置護欄）；並對重大缺失部分依《職業安全衛生法》裁罰24萬元。李煥熏強力要求業者確實改善，並應落實自主安全管理，俾以杜絕工安意外發生。   
▲李煥熏表示，營造工程的作業變動及人員流動性大，墜落災害是最主要的職災事故類型。（圖／高市勞工局提供）
▲李煥熏表示，營造工程的作業變動及人員流動性大，墜落災害是最主要的職災事故類型。（圖／高市勞工局提供）
李煥熏表示，營造工程的作業變動及人員流動性大，墜落災害是最主要的職災事故類型，且營造業重大職災比例係各行業之冠，業者尤其應針對「施工架、高處作業、吊料作業及電氣使用」等高危險作業，落實防災及安全巡檢管理事項，按部就班辦理各項安全預防措施，切莫因趕工忽略而造成任何遺憾。  
勞檢處代理處長林信興指出，今年是營造業減災加強年，針對防災檢查重點，迄今共計實施營造工地檢查1150場次，其中危及勞工生命安全之重大缺失：停工處分20件，罰鍰處分28件 (罰鍰金額合計147萬元)。最常見重大缺失為：高度2公尺以上作業勞工未使用安全帶，未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備，勞檢處將持續加強勞動監督檢查，嚴格要求業者設置安全設施，對於原事業單位未落實承攬管理責任，亦將加重處罰，確保安全衛生統合管理，防止承包商勞工發生職業災害，企業或勞工朋友若需安全衛生及防災協助，歡迎洽詢勞檢處07-7336959。
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