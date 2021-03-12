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台中、台北捷運分遭恐嚇殺人、放炸彈　警5小時逮人

記者鄧力軍/台中報導

2021-03-12 22:49:55

台中、台北捷運遭恐嚇殺人、放炸彈　李男酒後鑄錯
▲台中市警六分局在短短5小時內即逮獲李嫌(圖/記者鄧力軍翻攝)
臺中市政府1999市民專線12日11時30分許，接獲不明男子來電，恐嚇要在市政府放置假炸彈，警方獲報後除立即加強巡邏戒備，臺中市政府警察局第六分局亦立即組成專案小組，報請顏偉哲主任檢察官，指派民股謝怡如檢察官指揮偵辦，警方迅速於5小時內於大里區逮捕32歲的李姓犯嫌。經警方深入追查，發現李嫌同日亦涉恐嚇臺北捷運公司「將在古亭站殺人」；臺中市警方與臺北市警局共組專案小組，訊後依恐嚇公眾罪移送臺中地檢署嚴辦。
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中市警第六分局12 日11時30分許接獲報案，有民眾撥打1999市民專線表示要在臺中市政府放置假炸彈，藉此威脅市政府，警方獲報後，除派遣線上巡邏網加強市府安全維護，並通知市府警衛隊加強戒備，另由臺中市政府刑事警察大隊與轄區第六分局成立專案小組，迅速派員前往大里區埋伏，僅用不到5小時，便將李姓犯嫌查緝到案。
警方調查李嫌有毒品、公共危險、詐欺以及竊盜等前科，另涉於同日寄發電子郵件恐嚇台北捷運公司，恐嚇「將在古亭站殺人」。警方調查李男從事搭鐵工，因工作不順，飲酒後心情不佳即利用電子郵件及電話出言恐嚇鑄下大錯。
臺中市警方表示，市政府為機關要地，除有市警局保安大隊警衛隊人員24小時駐守，轄區第六分局及市政派出所均距離不到900公尺，絕對不允許不法行為挑戰公權力，本次同時偵破李嫌恐嚇臺北捷運一案，彰顯警方將不法分子繩之以法，維護市民安全生活環境的決心。
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