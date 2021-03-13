被突襲轉職的羅秉成 談蘇揆「一頁書、聽覺動物、暖男」
記者胡宥心／台北報導
2021-03-13 09:29:36｜2021-03-13 09:38:08
行政院發言人羅秉成平日僅見在公開場合發言，講話言談全是嚴肅的政務議題，接任發言人已經三週，他也特別和記者聊到自己觀察的行政院長蘇貞昌，他坦言，外界一直說現在是蘇貞昌2.0，自己沒見過1.0版本的蘇貞昌，並不請楚過去是怎麼樣。就他任政務委員到接任發言人這段時間相處的蘇揆是「對事嚴格、對人溫暖。」
「他去幫公務員頒獎時，一定讓公務員先發言，他最後才上台講。」羅秉成說，院長一直以來都認為公務員才是政務的主角，他們辛苦為國家工作，得了獎，一定是要跟家人分享，所以這種場合一定是讓公務員坐前排，並且請他們帶著家人上台。2019年南迴改（安朔到草埔隧道）舉行通車儀式，蘇貞昌到場不僅大力讚揚工程人員辛苦，還充當司機為工程人員開車，向完成這項艱辛的工程人員致敬，這些暖男行徑也讓羅秉成感受深刻。不過蘇貞昌對事嚴格的態度，也讓不少公務員在他面前簡報時，嚐盡苦頭。「蘇貞昌看報告，就是一頁書，報告不多不少就是一頁，多了他不會想往下看。」羅秉成說，聽簡報時也是，他全神灌注聆聽，而且直視報告者，不太低頭看報告。羅秉成形容蘇貞昌是「聽覺動物」，也因此不少公務員向蘇貞昌簡報時壓力很大，若不滿意內容，蘇不太會直接飆罵，而是明白點出改進之處，畢竟都是要很有本事的公務員才能到行政院院會報告，院長也不刁難。不過其實也有部會曾被院長退報告，還要他們下週再來一次，羅秉成說，自己長期鑽研司法領域，其他領域自己不太熟悉，但院長幾乎一看就知道問題在哪，那個被退報告的部會，下週修改完重來一次，內容豐富很多，最後院長也不吝嗇帶頭鼓掌，這也是蘇對人溫暖之處。羅秉成從2017年起就在行政院擔任政委，長期在幕後做政策、司法工作，被蘇貞昌「突襲」送到幕前擔任發言人職務，羅秉成坦言，蘇詢問時自己「沒有太多糾結」地答應了，但自己長期在司法界，幾乎沒碰過政治，為了當好發言人，「我把書架上有關政治的書都看一輪！」羅秉成笑著說，他書架幾乎都是法律書籍，只有幾本政治類書，他讀完馬克斯．韋伯（Max Weber） 《以政治為志業》後，感受很深。《以政治為志業》書中提到政治家三要素：熱情、使命感、洞察力，羅秉成笑著說，接任發言人轉政治圈後，他很努力實踐三要素，不少公開轉述場合，常常三要素都在他腦中轉啊轉。而蘇貞昌的施政也有三要素「指目標、顯態度、要方法」，蘇是指出目標的人，彰顯自己對政策態度後，行政團隊現在要努力找方法落實，現在這位斜槓發言人不但是龐大政府輪軸轉動的螺絲釘，更要站到幕前，為有政府會做事做最有力的論述發言。