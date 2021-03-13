水夠用到五月底 救水情政院強化移動式供水
記者胡宥心／台北報導
2021-03-13 10:52:09
台灣遇到56年大旱，水情嚴峻，行政院發言人羅秉成昨（13日）表示，行政院長蘇貞昌視察「竹南頭份水資源回收中心」時，認為移動式供水是「水工廠」的概念，政府有機會再投入相關經費，適時投入因應不同區域水情。
蘇貞昌去年10月為因應可能的缺水問題「超前部署」，邀集經濟部等跨部會協商投入14億元，推動緊急抗旱4大水源整備及行動方案，提前展開抗旱大作戰。包括去年11月底完成的全台154口抗旱水井整備且併入自來水系統，每日新增30萬噸供水；52座埤塘水源利用，蓄水可達115萬噸；優先推動新竹海水淡化廠緊急海淡，每日可供水1.3萬噸；以及水資源中心放流水等。當時也決定整備具機動性的移動式淨水設備，視水情緊急需要滾動調配。羅秉成表示，蘇貞昌接手時任行政院副院長賴清德的五缺規劃持續提升，因應缺水策略四面向是開源、節流、調度及備援，但也要看老天爺，畢竟我國山高水急、來不集，且自然降雨中只有18％可留用，其中7成用於農業、2成民生用水、1成工業用。羅秉成說，水夠到今年5月沒問題，因應不同水情燈號，也有對應的處理方式，執政團隊很穩定，臨事不亂。有關水情的因應原則上由經濟部率先處裡，若遇困難再由院長這邊協調，例如新北到新竹的區域幹線輸送配管，及其他水調度備援、工程加速。