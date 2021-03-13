NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

罔腰道歉文被抓「1致命破綻」　全網氣暈：根本找人代寫

娛樂中心／綜合報導

2021-03-13 11:46:46｜2021-03-13 11:51:01

▲罔腰曝光第二張超音波照。（圖／罔腰IG）
▲罔腰承認懷孕是假消息。（圖／罔腰IG）
變性網紅罔腰今（13日）凌晨寫下300多字長文，認了先前自承懷孕是造假，理由是「想體驗當媽媽的感覺」，並鄭重向大眾道歉。不過網友除了痛批她把一半過錯推給媒體，也揪出該篇文章一大破綻，斷言：「這篇一定是寫手撰寫！」
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲罔腰（右）深夜突發流血文。（圖／罔腰IG）
▲▼罔腰（右）為造假懷孕道歉。（圖／罔腰IG）
▲罔腰公布超音波照，宣布懷孕胎12週。（圖／罔腰IG）
▲▼罔腰公布超音波照，宣布懷孕胎12週。（圖／罔腰IG）
罔腰解釋製造懷孕騙局的動機，稱一開始得知家人有喜事，接著想如果自己也有喜會是怎樣的情況，後來才和男友拍摸肚皮照片，強調「最直接的分享生活一直是我的個性」。罔腰表示，對於誤導社會大眾，她會深切反省，「跟所有人表達最深的歉意，對不起，我會更謹慎的做每一件事。」
不過網友看完罔腰道歉文發現，通篇完全沒有一個錯字，跟她平時發動態錯字連篇差很大，且敘述口吻也明顯不像她，「好難得妳發的文沒有錯字」、「以前發文再、在都不分，因、應也不分，這篇一定是寫手撰寫，坐等明天新鮮發文」、「這文筆絕對不是妳本人打的」、「連打這篇都覺得是假的了」！
有人則提出最大疑惑，問她為何不在事件爆發之初就說清楚，「當初一開始怎麼不先道歉，現在才道歉不會太晚嗎」、「那後面一直導向懷孕的發文是什麼」、「說一個謊要圓更多的謊，超瞎」、「可以解釋為什麼被誤解懷孕後還是堪稱自己做了人體實驗嗎？」「為何超音波照要P成自己的名字呢？」（編輯：楊穎軒）
▲罔腰道歉全文。（圖／罔腰臉書）
▲罔腰道歉全文。（圖／罔腰臉書）
關鍵字

NOW民調中心

洗白「小三慣犯」，侯佩岑母親懺悔您相信嗎？

洗白「小三慣犯」，侯佩岑母親懺悔您相信嗎？

繼續作答
福原愛、江宏傑雙方說法兜不攏　您的看法是？

福原愛、江宏傑雙方說法兜不攏　您的看法是？

繼續作答
近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
11.43%88.57%
2021-03-10-2021-03-16

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
70.12%29.88%
2021-03-09-2021-03-15

帛琉旅遊泡泡團費漲一倍（上看8萬），您還會想去旅遊嗎？

不會
5.75%94.25%
2021-03-08-2021-03-14
即時
推薦閱讀