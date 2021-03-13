罔腰道歉文被抓「1致命破綻」 全網氣暈：根本找人代寫
娛樂中心／綜合報導
2021-03-13 11:46:46｜2021-03-13 11:51:01
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罔腰解釋製造懷孕騙局的動機，稱一開始得知家人有喜事，接著想如果自己也有喜會是怎樣的情況，後來才和男友拍摸肚皮照片，強調「最直接的分享生活一直是我的個性」。罔腰表示，對於誤導社會大眾，她會深切反省，「跟所有人表達最深的歉意，對不起，我會更謹慎的做每一件事。」不過網友看完罔腰道歉文發現，通篇完全沒有一個錯字，跟她平時發動態錯字連篇差很大，且敘述口吻也明顯不像她，「好難得妳發的文沒有錯字」、「以前發文再、在都不分，因、應也不分，這篇一定是寫手撰寫，坐等明天新鮮發文」、「這文筆絕對不是妳本人打的」、「連打這篇都覺得是假的了」！有人則提出最大疑惑，問她為何不在事件爆發之初就說清楚，「當初一開始怎麼不先道歉，現在才道歉不會太晚嗎」、「那後面一直導向懷孕的發文是什麼」、「說一個謊要圓更多的謊，超瞎」、「可以解釋為什麼被誤解懷孕後還是堪稱自己做了人體實驗嗎？」「為何超音波照要P成自己的名字呢？」（編輯：楊穎軒）
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