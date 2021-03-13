瑞典調查報告：印度已變成選舉專制國家

（中央社記者康世人新德里13日專電）瑞典哥特堡大學最新發表的「多元民主」（Varieties of Democracy，V-Dem）計畫調查報告顯示，印度已從原本的世界最大民主國家，變成舉辦選舉的專制國家。
這是繼「自由之家」（Freedom House）把印度從「自由」國家降級為「部份自由」國家之後，另一份國際機構報告調降在總理莫迪主政下印度的民主與自由程度。由瑞典哥特堡大學（Gothenburg University）主持的政治學跨國調查V-Dem計畫最近發表報告顯示，斯里蘭卡、不丹和尼泊爾等南亞國家近來民主狀況有所改善，但印度的表現卻在退步，倒退的民主很大程度威脅生活在這個世界最大民主國家13.5億人的言論與結社自由。這份報告以乾淨選舉、結社自由及言論自由等3核心項目得分，來評估一國的民主狀況。報告指出，儘管印度的民主得分曾在2013年創下歷史新高，得分達0.57（以0到1進行評分），但到2020年底已經降到0.34，7年來得分大幅下滑，減分多半出現在印度人民黨2014年大選獲勝取得政權，及推動印度教民族主義進程之後。這份報告批評，在言論檢查方面，印度和巴基斯坦一樣專制，也比鄰國如孟加拉和尼泊爾都糟糕。整體而言，莫迪領導的印度政府已經使用煽動叛亂、誹謗和反恐等相關法律，讓媒體和批評者噤聲。報告說，在印度人民黨執政後，印度已有7000多人被控煽動叛亂罪，且多數是批評執政黨人士。這份報告強調，印度政府利用誹謗罪讓新聞工作者噤聲，還使用「防止非法活動法」（UnlawfulActivities Prevention Act）威脅公民社會示威等活動，違背印度憲法對世俗主義的承諾。「防止非法活動法」也被用來讓學術界異議人士緘默；大學及當局還懲罰參加抗議公民法修正案的大學生及運動家。這份報告認為，莫迪打擊言論自由的措施，已與國大黨執政時期的已故總理甘地夫人（Indira Gandhi）政權在1975到1977年宣告進入緊急狀態所採取的策略可以比擬。報告表示，正當與「印度教徒特性運動（Hindutvamovement）結盟的組織獲得自由的同時，公民社會正日益受到限制；印度人民黨愈來愈常使用「外國人捐款條例」（Foreign Contributions Regulation Act）限制公民社會組織的參與、退出及資助。這份V-Dem第5份年度報告指出，過去10年間，民主國家從41個減少到32個。全球民主大幅後退，2020年持續這樣的狀況，特別是在亞太地區、中亞、東歐和拉丁美洲。2020年一般公民享有的民主水準，已下降至1990年左右的水準。這份報告說，所謂的「選舉式專制國家」（electoral autocracies）仍是最受歡迎的政權類型，和封閉的專制國家總共有87國，占世界人口的68%。印度出版報（The Print）引述報告強調，專制化浪潮席捲了25國，巴西、印度、土耳其和美國等20國集團（G20）國家都出現在此一轉變中。（編輯：林憬屏）1100313