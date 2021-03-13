超髒的小吃店客人為何更多？內行揭「背後真相」：有道理
編輯中心/綜合報導
2021-03-13 16:07:49
在台灣有不少隱身在巷弄裡的小吃店，通常生意都不錯，而其中生意好的關鍵不外乎就是食物美味、價格經濟實惠，不過，就有網友好奇「為什麼超髒的小吃店生意反而會更好啊？」貼文引發廣大迴響。
原PO在PTT貼文指出「台灣人是不是不喜歡太乾淨的小吃店啊？我發現只要小吃店太乾淨，台灣人好像就不信任了，巷口小吃就是要髒髒的、黏黏的才好吃的感覺，是什麼因素造就這樣的心態？」貼文一出，網友紛紛回應「太乾淨＝沒人在吃懂嗎？」、「裝潢之後就會漲價了啊」、「越髒越廉價生意越好」、「乾淨代表沒人去啊，這樣誰要去？」、「如果骯髒環境，東西髒品質也不好早就倒了，他能存活必有原因」、「很多炒飯、小吃店真的環境沒很乾淨，但生意真的超好」。另外，也有不少人表示「是老店開久了才積垢，通常是下一代接手才會重新裝潢」、「乾淨都需要成本，如果東西沒問題的話，何須裝潢，到時候又漲價誰要買」、「如果東西沒問題，個人覺得不需要重新裝潢，我家附近一間麵館超舊，牆面都斑駁了，每天都客滿，因為東西賣的便宜，反倒是隔壁裝潢賣牛排的都沒人」。