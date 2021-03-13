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都市人肯定不懂！他列鄉下「10大習慣」爆共鳴：真的都中

編輯中心/綜合報導

2021-03-13 23:27:20

▲有網友列出，10個只有鄉下人才有共鳴的生活習慣。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友列出，10個只有鄉下人才有共鳴的生活習慣。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
台灣每個縣市的發展程度都各不相同，基礎建設的部分也有所差異。對此，就有網友列出，10個只有鄉下人才有共鳴的生活習慣，並好奇詢問「你是否也很有感觸呢？」貼文一出，就讓許多網友直呼「真的10點全中！」
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原PO日前在《Dcard》表示，都市人不會懂，但鄉下人一定懂的10個行為，分別是「1.要出門時就算只是去便利商店，習慣性的會拿起車鑰匙再出門、2.自己的房間一定是在3樓或4樓或5樓、3.在家附近的便利商店有87%機率會遇到認識的人、4.晚上10點、11點時總會在很遠處聽到狗叫聲，而且還叫很久」。
「5.在電視上看到報導台北的新聞，總覺得不關自己的事、6.家裡附近有開了新的連鎖店面（50嵐、全聯、胖老爹等等），一定會去捧場一下、7.當都市人說鄉下的缺點時一定會反駁、8.但是看到IG上面朋友在台北PO好玩好吃的照片時，又會覺得很羨慕、9.一定曾經思考過工作要在自己家鄉還是要放手一搏去都市工作、10.雖然平常會嫌自己家鄉鄉下鳥不生蛋，但其實還是很愛自己家鄉」。
▲其中，很多網友認同第7點，「當都市人說鄉下的缺點時，一定會反駁」。（示意圖／取自pixabay）
▲其中，很多網友認同第7點，「當都市人說鄉下的缺點時，一定會反駁」。（示意圖／取自pixabay）
許多網友看完也紛紛認同，「10點都中欸，真的是鄉下人的心聲」、「恆春半島人，10點全中」、「彰化人十點全中！其是第7點超認同，聽到別人講鄉下不好整個火就起來」、「有幾點真的是我回阿嬤家很能體會的」、「不只有狗叫聲，還有蟬鳴或其他生物的叫聲」、「我家附近根本沒有便利商店，最近的騎車10分鐘」。
另外，也有不少網友感嘆，「雖然鄉下是有些不方便，但去了都市還是會懷念鄉下的好」、「嘴上嫌著但還是最愛自己的家鄉了」、「當鄉下人就是舒服」、「去到都市才發現，鄉下真的是最好的」、「看了覺得好窩心，住鄉下是真的很舒服」。（編輯：許智超）
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