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3挪威人接種AZ疫苗後 出現血栓等不尋常症狀

中央社

2021-03-14 09:00:22

AstraZeneca/AZ疫苗/新冠疫苗/美聯社/AP
▲挪威近日通報3名醫療人員在接種AZ疫苗後，出現流血、血栓和血小板低下的問題，正在醫院接受治療。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社奧斯陸13日綜合外電報導）挪威衛生當局今天表示，3名挪威醫療工作人員最近施打阿斯特捷利康（AstraZeneca）2019冠狀病毒疾病（COVID1-19）疫苗後，因流血、血栓和低血小板計數正在醫院接受治療。
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繼丹麥宣布暫停施打AZ疫苗後，挪威於11日暫停施打AZ疫苗，冰島其後也跟進。
挪威藥品管理局（Norwegian Medicines Agency）資深醫生霍特莫（Sigurd Hortemo）在與挪威公共衛生署（Norwegian Institute of Public Health）聯合舉行的記者會上表示：「我們不曉得這些案例是否與疫苗有所關連。」
前述3人全都50歲以下。霍特莫指出，歐盟藥品管理局（EMA）將會針對這3起案例展開調查。
挪威藥品管理局醫學總監梅森（Steinar Madsen）告訴挪威廣播公司（NRK）：「他們出現非常不尋常症狀：流血、血栓和低血小板計數。」
梅森表示，「他們的病情相當嚴重，我們非常嚴肅看待此事」，並稱當局於今天接獲這些案例通知。
阿斯特捷利康表示，根據涵蓋逾1700萬劑施打疫苗的回報案例安全分析，沒有證據顯示會增加肺栓塞（Pulmonary embolism）、深部靜脈栓塞（Deep VeinThrombosis, DVT）或血小板減少症的風險。
公司發言人表示：「事實上，接種阿斯特捷利康COVID-19疫苗回報的這類案例數，不會大於未接種疫苗人口的自然發生案例數。」
發言人又說，在疫苗臨床試驗期間也未觀察到這類趨勢或模式。
在丹麥和挪威暫停施打疫苗前，奧地利停用一批AZ疫苗，同時調查一起凝血障礙致死案及一起肺栓塞病例。
歐盟藥品管理局11日表示，施打AZ疫苗仍利大於弊，可繼續施打疫苗。（譯者：劉學源）1100314
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