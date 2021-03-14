拜登上個月試圖私下接觸北韓 慘遭金正恩「不讀不回」
國際中心林孝萱 /綜合報導
2021-03-14 12:13:33｜2021-03-14 12:15:46
美國總統統拜登上台後，相繼與韓國、日本等盟國討問朝鮮（北韓）政策，並在近期舉行四方安全峰會（Quad）強化東亞、印太地區的盟友關係。近日美國官員透露，美國新政府嘗試與北韓政府私下交流，北韓卻方完全沒有回應，拜登政府對北韓是否採取進一步制裁，預計將在未來幾週完成評估。
《路透社》報導，美國政府官員週六（13）透露，拜登政府自從2月中以來，不斷嘗試在私底下與北韓官方接觸，包括透過聯合國（UN）駐平壤使館，但都遭到北韓「不讀不回」。美朝之間冰冷的互動引起外界關注，拜登如何處理朝鮮半島核武問題？2020年競選期間，拜登形容金正恩是個「暴徒」（thug），堅稱只會在金正恩通同意減少核武器的情況下，才會同意會面。國務卿布林肯（Antony Blinken）早前表態，考慮與盟國一同進行制裁，施壓北韓推動去核武化。目前拜登政府對北韓議題的評論都非常謹慎，僅透露正在全面檢視川普與北韓領導人金正恩的協議。拜登政府高階官員不具名表示，美方2月中旬起嘗試透過各種管道與平壤接觸，但至今美方尚未收到回應。拜登政府官員批評，川普的協議並沒有成功讓北韓放棄核武，而且從川普執政末期至今，美國、北韓雙方已經大約1年沒有進行積極對話。匿名官員拒絕揣測拜登政府如何處理未收到北韓的回應，但對於北韓政策的檢視預期將在未來幾週內完成。早前川普政府曾批評中國沒有採取制裁，道指助長北韓核武發展。聯合國一份報告指，北韓2020年持續違反國際制裁，不斷發展核武計畫，並且透過網路駭客攻擊獲益3億美元、從海外進口材料維護核導彈設施。美國國務卿布林肯將在3月18日前往阿拉斯加，主持美國與中國之間的「2+2」對話，美國新政府與中國對北韓議題的討論備受矚目。