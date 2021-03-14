NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

拜登上個月試圖私下接觸北韓　慘遭金正恩「不讀不回」

國際中心林孝萱 /綜合報導

2021-03-14 12:13:33｜2021-03-14 12:15:46

▲美國總統拜登已正式簽署高達1.9兆美元的紓困法案，較預計提早一天。拜登表示這項法案將能重建國家骨幹。白宮發言人莎琪表示，部分民眾最快週末就能收到款項。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國官員爆料，拜登2月中嘗試與北韓政府私下聯絡，但至今都未收到對方的回應。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統統拜登上台後，相繼與韓國、日本等盟國討問朝鮮（北韓）政策，並在近期舉行四方安全峰會（Quad）強化東亞、印太地區的盟友關係。近日美國官員透露，美國新政府嘗試與北韓政府私下交流，北韓卻方完全沒有回應，拜登政府對北韓是否採取進一步制裁，預計將在未來幾週完成評估。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《路透社》報導，美國政府官員週六（13）透露，拜登政府自從2月中以來，不斷嘗試在私底下與北韓官方接觸，包括透過聯合國（UN）駐平壤使館，但都遭到北韓「不讀不回」。美朝之間冰冷的互動引起外界關注，拜登如何處理朝鮮半島核武問題？
2020年競選期間，拜登形容金正恩是個「暴徒」（thug），堅稱只會在金正恩通同意減少核武器的情況下，才會同意會面。國務卿布林肯（Antony Blinken）早前表態，考慮與盟國一同進行制裁，施壓北韓推動去核武化。
目前拜登政府對北韓議題的評論都非常謹慎，僅透露正在全面檢視川普與北韓領導人金正恩的協議。拜登政府高階官員不具名表示，美方2月中旬起嘗試透過各種管道與平壤接觸，但至今美方尚未收到回應。
拜登政府官員批評，川普的協議並沒有成功讓北韓放棄核武，而且從川普執政末期至今，美國、北韓雙方已經大約1年沒有進行積極對話。匿名官員拒絕揣測拜登政府如何處理未收到北韓的回應，但對於北韓政策的檢視預期將在未來幾週內完成。
早前川普政府曾批評中國沒有採取制裁，道指助長北韓核武發展。聯合國一份報告指，北韓2020年持續違反國際制裁，不斷發展核武計畫，並且透過網路駭客攻擊獲益3億美元、從海外進口材料維護核導彈設施。美國國務卿布林肯將在3月18日前往阿拉斯加，主持美國與中國之間的「2+2」對話，美國新政府與中國對北韓議題的討論備受矚目。
關鍵字

NOW民調中心

近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

繼續作答
洗白「小三慣犯」，侯佩岑母親懺悔您相信嗎？

洗白「小三慣犯」，侯佩岑母親懺悔您相信嗎？

繼續作答
你認為房地合一稅祭出高稅率，有助於打炒房嗎？

你認為房地合一稅祭出高稅率，有助於打炒房嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
12.69%87.31%
2021-03-10-2021-03-16

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
72.68%27.32%
2021-03-09-2021-03-15

帛琉旅遊泡泡團費漲一倍（上看8萬），您還會想去旅遊嗎？

不會
5.13%94.87%
2021-03-08-2021-03-14
即時
推薦閱讀