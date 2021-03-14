G7批評修改香港選制　中國外交部迄未正式回應

（中央社台北14日電）中國將修改香港選制，七大工業國集團（G7）12日要求中方停止壓迫民主運動人士。中國外交部駐港公署、香港中聯辦、中國駐英大使館皆提出反駁，但中國外交部迄今尚未正式對此回應。
中國人大通過修改香港選舉制度後，G7與歐盟12日在聯合聲明中表示：「此一決定強烈顯示中國大陸當局決心消除香港的異議聲音和意見。」稱中方的行動是侵蝕香港選舉制度的民主成分，並破壞「一國兩制」下的香港高度自治。此外，英國外交部長拉布（Dominic Raab）也發表聲明，指中國激進修改香港選制是進一步違反「中英聯合聲明」，且是不到9個月內第3次違反中英聯合聲明。中國駐英大使館14日以發言人名義，對上述兩項聲明發布「答記者問」，內容強調4點：一、中國全國人大決定「完善」香港特區選舉制度的權威性不容挑戰；二、稱修改香港選制是「壓制批評聲音、侵蝕民主、破壞一國兩制」等是無稽之談。三、說中方違反「中英聯合聲明」純屬偽命題，因香港在1997年主權移交中國後，此聲明的歷史使命已經完成；四、中方堅決反對任何外來干涉。G7成員為英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本和美國，是在西方具領導地位的已開發國家。中國外交部駐港公署發言人13日則回應，修改香港選制「絕不是要不要民主、自由的問題，而是涉及奪權與反奪權、顛覆與反顛覆、滲透與反滲透的較量」，並批評少數西方國家的聲明實質是「包庇縱容反中亂港分子，充分暴露他們見不得香港好、不想讓香港治，把香港當作棋子遏制中國發展的險惡用心和卑鄙伎倆」。北京中央駐香港聯絡辦公室發言人稱，少數西方國家發表聲明大肆干涉中國內政，極力詆毀中國為推動香港走向長期繁榮穩定的正義進步之舉。中國鷹派外圍官媒環球時報13日的評論則稱，G7這次的聲明「是一個廉價的政治姿態秀」，無需期待會有什麼效果。評論還將G7聯合聲明與中國曾遭遇八國聯軍攻擊相比，稱七國集團無法用炮艦政策改造今天的中國，「他們的自尊就應該建立在同中國相互尊重的基礎上」。這篇評論說，北京制定香港國安法和決定修改香港選舉辦法，其中一個重要目的就是「切斷美英等國向香港實施干預的途徑，拆掉他們的工具」。（編輯：張淑伶/翟思嘉）1100314